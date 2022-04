SPD kritisiert medienwirksame Scheck-Übergaben Stand: 05.04.2022 11:12 Uhr Showcharakter und Machtmissbrauch lautet der Vorwurf der SPD: Die CDU-geführte Landesregierung übergebe kurz vor der Landtagswahl eine zu hohe Zahl an Förderbescheiden - und mache so Wahlkampf.

Die Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD zeigt: Im Jahr 2021 waren es knapp 50 Förderbescheide, die die CDU medienwirksam überreicht hatte, in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es knapp 60. Der Verdacht, das passiere alles, um für die Landtagswahl Pluspunkte zu sammeln, liegt für die Sozialdemokraten nahe. "Alleine der Ministerpräsident übergab im Februar und März so viele Förderbescheide wie in den ersten zwei Jahren seiner Regierungszeit zusammengezählt", sagte SPD-Landtagsfraktionschefin Serpil Midyatli. Auf den letzten Metern vor der Wahl am 8. Mai habe die CDU-geführte Landesregierung einen besonderen Eifer entwickelt, so Midyatli. Sie warf der Regierung vor, noch bis kurz vor der Wahl weitere Übergaben zu planen.

Scheck-Übergabe von Prien besonders im Fokus

Das Dokument, dass die Regierung der SPD auf Anfrage gab, umfasst einen 30 Seiten langen Anhang öffentlichkeitswirksam überreichter Zuwendungsbescheide seit Regierungsübernahme 2017. Besonders kritisiert die SPD Bildungsministerin Karin Prien: Sie plane am 21. April einen Förderbescheid an den Kreis Pinneberg zu übergeben - der Kreis in dem die Ministerin als Landtagskandidaten zur Wahl stehe, so die SPD. Es gehe dabei nicht einmal um Landes-, sondern um Bundesmittel. "Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für diese Übergabe jenseits der Wahlkampfplanungen der CDU. Dieser Missbrauch der Regierungsämter ist schlichtweg dreist."

Die Bildungsministerin weist die Kritik zurück, sagte, "die Verzweiflung der SPD muss groß sein". Die Kleine Anfrage habe die Verwaltung belastet, in einer durch Corona und den Krieg gegen die Ukraine sowieso schon besonders belasteten Zeit, verteidigt die Ministerin. Außerdem gehe der Förderbescheid an die Stadt Quickborn (Kreis Pinneberg), die nicht in ihrem Wahlkreis liege, so Prien.

