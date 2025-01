Stand: 13.01.2025 16:16 Uhr Rekordspende beim Eisbaden für die Fördehilfe gesammelt

Beim Eisbaden am Ostseebad in Flensburg sind am Sonntag 11.600 Euro für die Fördehilfe gesammelt worden. Die Gruppe Eisbaders Flensburg organisierte die Aktion zugunsten des Vereins, der Bedürftige und Obdachlose unterstützt. Ein Sponsor spendete für jeden Teilnehmenden 30 Euro. Insgesamt wagten 374 Personen den Sprung ins kalte Wasser, weit mehr als die üblichen 50 bis 60 Teilnehmenden.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg