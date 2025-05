Stand: 08.05.2025 07:23 Uhr Ostholstein: Autofahrer flüchtet gleich zweimal vor Polizei

Im Raum Göhl und Oldenburg (Kreis Ostholstein) hat sich ein Autofahrer eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Bereits am 23. April wollten die Beamten nach eigenen Angaben einen schwarzen BMW in Höhe eines Kindergartens an der Lübschen Straße kontrollieren. Doch plötzlich beschleunigte der Fahrer. Mit 110 km/h raste er durch den ort und entkam.

Wenige Stunden später tauchte das Auto mit Ostholsteiner Kennzeichen erneut im Bereich der Göhler Straße auf. Wieder flüchtete der Fahrer, fuhr mit durchdrehenden Reifen bei Rot über die Kreuzung, kollidierte mit einem anderen Fahrzeug und entkam. Fünf Tage später fand die Polizei das gesuchte Auto, geparkt und ohne Kennzeichen in Heringsdorf. Die Hintergründe sind unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen den 32 Jahre alten Fahrzeughalter und sucht nun nach Zeugen.

