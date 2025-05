Stand: 08.05.2025 09:10 Uhr Ministerpräsident Günther besucht Gedenkstätte Ahrensbök

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erinnert am Donnerstag im ehemaligen Konzentrationslager Ahrensbök (Kreis Ostholstein) an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren. Vor Ort ist auch ein Treffen mit Schülerinnen und Schülern einer Pönitzer Gemeinschaftsschule geplant. Sie nutzen die Gedenkstätte als sogenannten "außerschulischen Lernort" und halten so die Erinnerungskultur lebendig.

In Ahrensbök hatten die Nationalsozialisten bereits 1933 ein Konzentrationslager errichtet. Hier waren bis zu 70 Menschen gleichzeitig inhaftiert, vor allem politische Gefangene. Sie mussten unter Zwang im Wegebau arbeiten und wurden von der SA-Wachmannschaft misshandelt.

