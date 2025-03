Stand: 15.03.2025 11:38 Uhr Ratekau: Wasserrohrbruch sorgt für Straßenschaden

In Ratekau (Kreis Ostholstein) hat ein Wasserrohrbruch in der Nacht auf Sonnabend dafür gesorgt, dass Teile der Asphaltdecke auf der Straße Hanse-Ring hochgekommen sind. Laut Polizei befinden sich in dem Bereich mehrere geparkte Autos. Diese Autos sollten nun entfernt werden, damit der Wasserversorger die Leitung reparieren kann. Verletzt wurde niemand. Etwa vier Meter der Straße seien betroffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein