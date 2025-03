Stand: 17.03.2025 11:32 Uhr Rohrbruch: Anwohner in Sereetz und Ahrensbök ohne Wasser

Zahlreiche Menschen in Sereetz und Ahrensbök im Kreis Ostholstein sind am Montag (17.03) ohne frisches Wasser in den Tag gestartet. Schon am Sonntag (16.03.) war es dort zu einem Rohrbruch gekommen. Die Wasserversorgung wurde in mehreren Straßen abgestellt. Inzwischen hat der zuständige Zweckverband Ostholstein das Problem weitgehend gelöst. Nur noch eine Straße ist von der Wasserversorgung abgeschnitten. Laut Unternehmenssprecherin sollte der Rohrbruch an der Stelle aber in absehbarer Zeit ebenfalls repariert sein. Für die Betroffenen Anwohner gibt es vorerst die Möglichkeit Frischwasser an sogenannten Standrohren zu bekommen. Wer Wasser holen will, muss sich aber selbst Eimer oder andere Behälter zum Wassertransport mitbringen.

