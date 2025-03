Stand: 13.03.2025 06:23 Uhr Prozessauftakt: Kind aus Wedel stirbt nach Verbrühung

Am Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann, der ein zweijähriges Kind aus Wedel (Kreis Pinneberg) so schwer verbrüht haben soll, dass es an den Folgen starb. Er muss sich wegen Mordverdachts verantworten. Der Mann soll zum Tatzeitpunkt der Lebensgefährte der Mutter gewesen sein. Nach der Tat im Juli 2024 war der damals 30-Jährige zunächst auf der Flucht gewesen, konnte jedoch Mitte August festgenommen werden. Seitdem sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Itzehoe.

