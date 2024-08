Stand: 15.08.2024 11:05 Uhr Totschlag an zweijährigem Kind in Wedel: Mann festgenommen

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in Wedel (Kreis Pinneberg) hat die Polizei am Mittwoch einen 30-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Itzehoe mitteilte, werde der Mann am Donnerstag der Haftrichterin in Itzehoe (Kreis Steinburg) vorgeführt. Gegen den Mann werde wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt. Er soll den Jungen aus Wedel Anfang Juli so schwer verletzt haben, dass das Kind vor wenigen Tagen verstorben sei. Nähere Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft nicht.

