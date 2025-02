Praktikumsprämie in SH erfolgreich - Land erhöht Budget Stand: 21.02.2025 17:20 Uhr Seit vergangenem Jahr soll die sogenannte Praktikumsprämie Schülerinnen und Schüler aus Schleswig-Holstein motivieren, sich Handwerksberufe anzuschauen - mit Erfolg. Das Land verdreifacht nun das Budget.

Es ist eine Idee gegen den Fachkräftemangel im Handwerk: Wer in Schleswig-Holstein noch zur Schule geht und in den Ferien mindestens eine Woche lang ein Praktikum im Bereich Handwerk macht, erhält 120 Euro Prämie pro Woche. Die Handwerksarbeit sei laut Jörn Arp, dem Präsidenten der Handwerkskammer Flensburg, allgemein schlecht in der Schule darzustellen und müsse direkt vor Ort kennengelernt werden. 630 Jugendliche hätten das im letzten Jahr auch gemacht und die insgesamt 80.000 Euro des Landes für die Praktikumsprämie waren ziemlich schnell aufgebraucht. Zwischenzeitlich wurde auf 95.000 Euro aufgestockt.

Budget steigt auf 280.000 Euro

Die Handwerkskammer und das Land haben das Budget am Freitag (21.2.) auf 280.000 Euro erhöht. Das entspricht der dreieinhalbfachen ursprünglichen Fördersumme. Mit dem neuen Budget sollen ab jetzt noch mehr Schülerinnen und Schüler überzeugt werden, einen Handwerksberuf auszuprobieren. Neu ist zudem, dass dieses Jahr auch jeder die Prämie beantragen darf, der eine Berufsschule im Land besucht.

Praktika führen zu mehr Ausbildungsverträgen im Handwerk

Die Prämie hat auch die 15-jährige Emily Schmee von der Peter-Ustinov-Schule in Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) überzeugt, im letzten Jahr ein Praktikum als Sanitär- und Heizungsbauerin zu machen. Dort fängt sie bald auch ihre Ausbildung an. Damit ist sie laut Arp nicht die Einzige im Land, die sich durch das Praktikum für einen Ausbildungsplatz entschieden hat. Nach Angaben der Handwerkskammer Flensburg durften sich durch das Projekt bereits mehrere Ausbildungsbetriebe über neue Azubis freuen. Noch immer seien allerdings viele Lehrstellen unbesetzt.

Manche Betriebe zahlen mehr als die reguläre Prämie

Laut Jörn Arp war die Prämie war im vergangenen Jahr ein voller Erfolg: "Für diese kurze Bewerbungszeit, die wir dafür hatten, sind wir wirklich erstaunt, wie viele junge Menschen diese Praktikumsprämie angenommen haben, also ins Praktikum gegangen sind." Einige Betriebe hätten die Prämie sogar mit ihrem eigenen Geld nochmal aufgestockt, so Arp.

Mit der Prämie werden bis zu zwei Praktikumswochen pro Jahr und Schülerin beziehungsweise Schüler gefördert. Sie kann ab sofort zusammen mit dem Praktikumsbetrieb bei der Handwerkskammer beantragt werden.

