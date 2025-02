Stand: 25.02.2025 15:48 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Grambek

Nach einem Verkehrsunfall in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montagnachmittag fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Göttin. In einer Linkskurve kam ihr laut Polizei ein Auto auf der eigenen Fahrspur entgegen. Die junge Frau musste ausweichen und kam von der Straße ab. Ihr Auto überschlug sich und landete in einem Teich. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher floh. Wer etwas zu dem Fall beobachtet hat, soll sich bei der Polizei in Mölln melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg