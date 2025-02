Stand: 28.02.2025 14:14 Uhr Polizei stellt bei Kontrollen in Kiel erneut Messer sicher

Am Kieler Hauptbahnhof hat die Polizei am Donnerstag erneut Reisende kontrolliert. Im Mittelpunkt standen dabei Verstöße gegen das Waffengesetz, so eine Polizeisprecherin. Insgesamt entdeckten die Zivilbeamten bei vier Reisenden illegal mitgeführte Messer. Zwei Männer hatten Einhandmesser dabei, zwei weitere jeweils ein Cuttermesser. Die Beschuldigten begingen damit eine Ordnungswidrigkeit. Die Polizisten ermitteln zudem nach mehreren Straftaten im Umfeld des Hauptbahnhofs - unter anderem wegen Körperverletzung, dem Besitz von Betäubungsmitteln und des Verdachts auf Steuerhinterziehung.

