Stand: 14.05.2025 18:08 Uhr Kiel plant Waffenverbotszonen: Maßnahmen für mehr Sicherheit

In Kiel sollen noch in diesem Sommer weitere Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Das haben Stadt, Land und Polizei im Rahmen einer Sicherheitspartnerschaft vereinbart. Betroffen sind laut Stadtverwaltung unter anderem Teile von Gaarden und der Innenstadt. Die genaue Ausgestaltung wird aktuell zwischen den Partnern abgestimmt. Hintergrund der Maßnahme ist ein Anstieg der Kriminalität. Ziel sei es, sowohl die tatsächliche Sicherheit als auch das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern, so die Stadt.

Verstärkte Videoüberwachung an Kriminalitätsbrennpunkten

Zu weiteren Maßnahmen zählen darüber hinaus: eine Alkoholverbotszone im Bereich Karlstal, verstärkte Videoüberwachung an Kriminalitätsbrennpunkten sowie der Aufbau eines Drogenkonsumraums auf dem Westufer. Suchtkranke Menschen sollen künftig durch ein Pilotprojekt schneller Entzugsplätze erhalten. Zusätzlich wird geprüft, ob weitere öffentliche Plätze - etwa der Bahnhofsvorplatz - in die Maßnahmen einbezogen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel