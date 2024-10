Polarlichter: Als der Himmel über SH grün, gelb und rot wurde Stand: 08.10.2024 11:59 Uhr Polarlichter waren in der Nacht zu Dienstag wieder am Himmel über Schleswig-Holstein zu beobachten - zum Beispiel am Strand von Wassersleben oder der Lübecker Bucht.

Grüne, rosa, gelbe oder rote Farbenspiele am Himmel - mitten in der Nacht: Aktuell sind wieder Polarlichter über Schleswig-Holstein zu sehen. NDR Schleswig-Holstein erreichten einige Fotos, die in der Nacht auf Dienstag (8. Oktober) entstanden - vom Strand von Wassersleben (Kreis Schleswig-Flensburg) oder der Lübecker Bucht.

Beste Sicht in dunkler Umgebung

Menschen, die Polarlichter sehen wollen empfiehlt Marco Ludwig von der Sternwarte Neumünster grundsätzlich einen Ort ohne viel künstliches Licht. Auch vom Blick aufs Handy rät er ab. Denn die Augen bräuchten nach der Bildschirmhelligkeit länger, um sich wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Wie entstehen Polarlichter?

Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen. Das Magnetfeld der Erde nimmt diese Teilchen auf und leitet sie zu Nordpol und Südpol ab, weshalb das Naturschauspiel dort so häufig zu sehen ist. Es tritt als Leuchten am Himmel in Erscheinung, auf der Erde sehen wir dann Polarlichter.

