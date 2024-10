Sternwarte Neumünster: Komet könnte mit bloßem Auge sichtbar sein Stand: 03.10.2024 12:51 Uhr Schon jetzt kann man ihn mit dem Fernglas kurz vor Sonnenaufgang sehen. Mitte Oktober soll der Komet Tsuchinshan-Atlas dann auch abends mit bloßem Auge zu sehen sein. Die Sternwarte Neumünster lädt ein.

Ein heller Punkt, dahinter ein Schweif - der Komet Tsuchinshan-Atlas taucht Mitte Oktober auch über Schleswig-Holstein auf - und kann beobachtet werden. Die VHS-Sternwarte Neumünster lädt am 19. Oktober, dem bundesweiten Astronomietag, dazu ein, sofern das Wetter mitspielt. Laut der Sternwarte könnte es sein, dass der Komet dann auch mit bloßem Auge zu erkennen ist.

Komet erst 2023 entdeckt

Tsuchinshan-Atlas - mit der amtlichen Bezeichnung C/2023 A3 - wurde laut der Sternwarte Neumünster erst am 9. Januar 2023 entdeckt und erreichte am 27. September 2024 seine größte Annäherung an die Sonne. "Bisher war er in Deutschland nicht zu sehen", so die Sternwarte.

Sichtung: Jetzt mit Fernglas vor Sonnenaufgang

Aktuell kann der Komet demnach am Morgenhimmel vor Sonnenaufgang zu erkennen sein. Chancen auf eine Sichtung könnten sich laut Uwe Pilz von der Vereinigung der Sternfreunde Deutschland etwa 45 Minuten vor Sonnenaufgang ergeben. Dann steht der Komet tief am Osthorizont. "Aufgrund der Dämmerung ist er nur mithilfe eines Fernglases zu erkennen", so die Sternwarte Neumünster.

Sichtung: Mitte Oktober ohne Fernglas am Abendhimmel

Mitte Oktober, wenn auch die Sternwarte zur Beobachtung einladen möchte, soll der Komet dann auch am Abendhimmel zu erkennen sein - und, mit etwas Glück, auch mit bloßem Auge.

