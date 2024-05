Polarlichter leuchten über Schleswig-Holstein Stand: 11.05.2024 12:49 Uhr In der Nacht zu Sonnabend konnte man mancherorts in Schleswig-Holstein Polarlichter sehen. In der Nacht zu Sonntag gibt es nicht viele Wolken. Die Möglichkeit, nochmal welche zu sehen, steigt damit.

Aktuell kann man auch über Schleswig-Holsteins Himmel mit ein bisschen Glück Polarlichter sehen. In der Nacht zu Sonnabend war das zum Beispiel in Tetenhusen (Kreis Schleswig-Flensburg) möglich. Justus Falk, Mitglied der Sternwarte Neumünster, machte einige Aufnahmen, die einen lila-türkisen Himmel über dem Ort zeigen. Auch in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) waren Polarlichter zu sehen. Hobby-Astronom Carsten Jonas von der Sternwarte Kronshagen hat sie in einem Zeitraffer-Video festgehalten.

Sonntag mehr Chancen auf Polarlichter

Ursache für das Phänomen sind Sonnenstürme, die das Magnetfeld der Erde treffen. Auch in der Nacht auf Sonntag erwarten Experten laut Marco Ludwig, Leiter der Sternwarte Neumünster, die Ankunft verschiedener Sonnenstürme, was erneut zu Polarlicht führen sollte. Im Gegensatz zu der Nacht auf Sonnabend soll die Nacht auf Sonntag laut Ludwig deutlich wolkenfreier sein. Die Möglichkeit, Polarlichter im Norden zu sehen, steigt damit. Empfehlenswert ist es aber, den Himmel an einem Ort zu beobachten, wo nicht allzuviel künstliches Licht stört.

Wie entstehen Polarlichter?

Aktuell entstehen auf der Oberfläche der Sonne Eruptionen, die sogenannten Sonnenstürme. Dabei werden neben Licht auch kleinste Teilchen in Richtung Erde geschickt: elektrisch geladene Elektronen und Protonen. Das Magnetfeld der Erde nimmt die Teilchen auf und leitet sie zu den Polen ab, weshalb das Naturschauspiel dort so häufig zu sehen ist.

AUDIO: Massiver Sonnensturm zieht über die Erde (1 Min) Massiver Sonnensturm zieht über die Erde (1 Min)

Aktueller Sonnensturm laut Experten extrem

Ein Sonnensturm kann auch GPS und Navigationssysteme stören - mit Folgen für den Flugverkehr, Stromnetze und die Raumfahrt. Experten stufen den aktuellen Sonnensturm als extrem ein. Das letzte Mal gab es das 2003. Damals kam es in Schweden zu Stromausfällen, in Südafrika wurden Transformatoren beschädigt.

