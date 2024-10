Lichtzauber am Himmel: Polarlichter in Niedersachsen Stand: 11.10.2024 14:34 Uhr Rot und grün leuchten Polarlichter am Himmel über Niedersachsen. Starke Sonnenwinde sorgen dafür, dass das Naturschauspiel in Norddeutschland sichtbar ist. Am Wochenende ist die Chance noch einmal hoch.

von Marie Schiller

Normalerweise sind Polarlichter nur im äußersten Norden jenseits der Polarkreise zu sehen. In diesem Jahr konnten sie aber schon mehrfach in Niedersachsen beobachtet werden - zuletzt in der Nacht zu Freitag. "Vor allem die roten Lichter weiter oben am Himmel sind bei uns gut zu sehen", sagt Brenda Frey vom Planetarium in Wolfsburg. Aber auch das leuchtende Grün ist in dunklen, sternenklaren Nächten sichtbar.

Am Wochenende gute Chance, Polarlichter zu sehen

Überall in Niedersachsen können Polarlichter derzeit wieder beobachtet werden. "Am besten geht das an dunklen Orten außerhalb von hell beleuchteten Städten und Dörfern", erklärt Frey. "Raus aufs Feld gehen", lautet der Tipp aus dem Wolfsburger Planetarium. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag sei die Chance hoch, noch einmal Polarlichter zu sehen.

Sonnenwind sorgt für Lichtzauber

Dass das Naturschauspiel auch in Norddeutschland zu sehen ist, liegt an der hohen Aktivität auf der Sonnenoberfläche. Ein Sonnenwind schleudert Partikel in Richtung Erde. Treffen sie dort auf das Magnetfeld, bringen sie Moleküle in der Luft zum Leuchten. Ungefähr alle elf Jahre ist die Sonne besonders aktiv, so wie in diesem Jahr, erklärt Robert Schumann von der Volkssternwarte Hannover. "Jetzt gerade erreicht sie den Höhepunkt."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 11.10.2024 | 15:00 Uhr