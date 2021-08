Corona in SH: Disco-Modellprojekt geht Sonnabend zu Ende Stand: 13.08.2021 19:41 Uhr Drei Diskotheken, drei Partys und eine wissenschaftliche Begleitung - so war der Plan des Disco-Modellversuchs. In Flensburg wurde die Abschlussparty wegen zu hoher Inzidenz abgesagt. In Henstedt-Ulzburg seht die Party-Ampel noch auf Grün.

Morgen endet das Modell-Projekt für Diskotheken in Schleswig-Holstein. In drei Tanztempeln durfte in den vergangenen Wochen wieder gefeiert werden - ohne Abstand, ohne Maske, dafür mit mehreren Tests, vor und nach den Partys. Jeweils drei Mal pro Club sollte Party-Vollgas gegeben werden, im Sinne der Wissenschaft, denn die hat die Events begleitet. Während die Disco in Oldenburg (Kreis Ostholstein) bereits die erlaubten drei Veranstaltungen hinter sich hat und von einem vollen Erfolg spricht, wollten die Clubs in Flensburg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) eigentlich am Wochenende ihre Abschiedspartys feiern. Doch in Flensburg hat die Stadt dem Vorhaben einen Riegel vorgeschoben. Ab einer Inzidenz von 35 darf sie das - und Flensburg liegt momentan bei über 90.

Letzte Party in Henstedt-Ulzburg soll starten

In Henstedt-Ulzburg hofft Disco-Betreiber Joey Clausen, dass seine Party steigen kann, denn die Inzidenz liegt knapp über 35. Noch hat die Kreisverwaltung keine endgültige Entscheidung getroffen. "Die haben sich noch mal bei mir gemeldet und sich sehr positiv zu dem Ganzen geäußert", sagte Clausen, es dürften aber keine "Riesen-Ausbrüche" mehr passieren.

Auch der Leiter der wissenschaftlichen Begleitung und Infektiologe, Stephan Ott, ist optimistisch: "Ich denke jetzt auch, dass mit den Daten der wissenschaftlichen Begleitung die Veranstaltung durchgeführt werden kann." Bis jetzt gebe es keine Zusammenhänge zwischen den bisherigen Partys und der jeweiligen Inzidenz.

Laut Wirtschaftsministerium zeige dies, dass eine Öffnung von Tanzlokalen unter bestimmten Auflagen möglich sei. Das endgültiges Ergebnis des Modellversuchs wird in den nächsten Wochen erwartet, wenn die Tests nach der letzten Party ausgewertet sind.

