Olympia und Paralympics: Empfang für schleswig-holsteinische Athleten

Stand: 11.09.2024 15:58 Uhr

Ministerpräsident Günther hat die Erfolge der schleswig-holsteinischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen und den Paralympics in Paris gewürdigt. "Schleswig-Holstein ist stolz auf Sie!", sagte er am Mittwoch in Kiel.