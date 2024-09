Stand: 06.09.2024 20:42 Uhr Paralympics: Elmshorner Schwimmerin holt nächste Medaille

Die Elmshorner Schwimmerin Tanja Scholz hat am Freitagabend die nächste Medaille bei den Paralympischen Spielen in Paris geholt. Über die 50 Meter Freistil schlug sie zwar als Dritte an, gewann aber wegen eines Fehlstarts der eigentlich zweitplatzierten Brasilianerin dennoch Silber. Am vergangenen Sonntag hatte Scholz sich bereits über 150 Meter Lagen die Goldmedaille sichern können.

