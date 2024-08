So liefen die Olympischen Spiele für Schleswig-Holsteins Sportler Stand: 11.08.2024 06:00 Uhr Die Olympischen Sommerspiele in Paris gehen heute zu Ende. Gut zwei Wochen lang haben Athletinnen und Athleten vor beeindruckenden Kulissen um Medaillen gekämpft - auch viele aus Schleswig-Holstein. Wie die Spiele aus ihrer Sicht verliefen, gibt’s hier einmal kompakt zusammengefasst.

von Hannah Böhme

Klar ist: Auch heute holen sich noch vier schleswig-holsteinische Sportler eine Medaille für Deutschland. Nur ist noch nicht klar, ob sie am Ende aus Gold oder Silber ist. Die Handballnationalmannschaft der Männer spielt im Finale gegen Dänemark (13:30 Uhr), mit dabei sind Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Rune Dahmke und Andreas Wolff (beide THW Kiel) und der gebürtige Flensburger Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen). Nach spektakulären und spannenden K.O.-Spielen gegen Frankreich und Spanien hofft nicht nur das Trio darauf, den Traum eines Olympiasieges wahrmachen zu können.

Vielleicht springt also heute zum Abschluss der Spiele in Paris noch einmal Gold für Deutschland raus - einige Medaillen, aber auch Tränen und Verabschiedungen gab es aber schon in den vergangenen Tagen.

Kerber verabschiedet sich - mit ganzem Herzen

Nach fast drei Stunden auf dem roten Sand des Hauptplatzes im Stade Roland Garros schlug die Kielerin Angelique Kerber den vierten Matchball der Chinesin Zheng Qinwen ins Netz. Aus. Das Spiel aus, auch die Profi-Tennis-Karriere der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin: aus. Die 36-Jährige hatte vor den Olympischen Spielen angekündigt, ihre Karriere nach den Spielen beenden zu wollen. "Ich habe alles auf dem Platz gelassen. Alles, was ich hatte, mein ganzes Herz, habe ich liegen lassen", sagte sie nach dem verlorenen Viertelfinale gegen die spätere Olympiasiegerin. Und das konnte jeder sehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion und an den Fernsehbildschirmen.

Beeindruckender Kampf zum Ende

In dem drei Stunden Fight war Kerber mehrmals zurückgekommen und hatte der Chinesin bei Temperaturen jenseits der 30 Grad alles abverlangt. Am Ende reichte es nicht ganz für den Einzug ins Halbfinale. Trotzdem: Nach dem Spiel stehende Ovationen und Jubel für Kerber im Stade Roland Garros. Für ihren Kampf und vor allem auch für ihre tolle Tennis-Karriere, die unter anderem drei Grand-Slam-Titel und die Olympische Silbermedaille 2016 in Rio beinhaltet. "Ich kann nur von Herzen danke sagen", richtete Kerber sich nach dem Match an die Fans im Stadion und zu Hause. Und: "Ich bin sicher, wir sehen uns bald wieder."

VIDEO: Angelique Kerber beendet Tennis-Karriere (3 Min)

Medaillen für Mevius, Butkereit und Unruh

Während sich die eine also von der Olympia-Bühne verabschiedete, feierten andere dort Premiere: Elisa Mevius aus Rendsburg und die deutschen 3x3 Basketballerinnen waren zum ersten Mal dabei. Und was für ein Debüt das war. Mit einem 17:16 im Finale gegen Spanien auf dem Place de la Concorde sicherten sich Elisa Mevius, Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Marie Reichert die Goldmedaille. Dabei war die Rendsburgerin erst mal gar nicht im Team, sondern nur im erweiterten Kader.

Mevius erst nur im erweiterten Kader

Weil in der Vorbereitung auf Paris aber immer wieder Spielerinnen ausfielen, nominierte Bundestrainer Suliman sie am Ende doch noch. Das allein für die 20-Jährige, die inzwischen in den USA lebt und trainiert, schon ein Erfolg. Dann auch noch die Sensation zu schaffen und mit Gold nach Hause zu gehen, fühlte sich kurz nach dem Sieg noch sehr unwirklich an: "Wir sind in dieses Turnier gekommen mit dem Mindset, dass wir alles geben wollen und einfach spielen wollen. Es ist einfach wie im Traum", sagte die 20-Jährige, die bis September jetzt erst mal wieder in ihrer Heimat ist. Danach geht es wieder zurück in die USA.

Zweimal Silber für SH

Und irgendwie scheint Rendsburg ein gutes Pflaster für Medaillengewinner zu sein: Zumindest ist das auch der Geburtsort von Florian Unruh, dem Bogenschützen vom SSC Fockbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Bei einem Puls den andere maximal im Schlaf haben, holte er zusammen mit Michelle Kroppen die Silbermedaille im Mixed Team Wettbewerb. Obwohl: so niedrig, wie auf den Fernsehbildern angezeigt wurde, war der Puls dann wohl doch nicht. "Hat sich zumindest höher angefühlt", wie er selbst sagt. Aber in einem olympischen Finale ist das ja auch schon mal okay. Und er lag wahrscheinlich immer noch weit unter dem derer, die mitgefiebert haben.

Historisches Silber für Unruh

Den überragenden Südkoreanern mussten sich Unruh und Kroppen im Finale am Ende deutlich geschlagen geben. Und auch im Einzel-Wettbewerb reichte es am Ende nicht ganz, hier gab es Platz vier für Unruh. Trotzdem: Die Silbermedaille im Mixed-Team-Wettbewerb: Historisch. Noch nie hat ein Mann eine Olympische Medaille im Bogenschießen gewonnen. Wie sich so eine Silbermedaille anfühlt, weiß Schleswig-Holsteins Sportler des Jahres 2023 aber trotzdem schon: Seine Frau Lisa hatte 2016 in Rio die Silbermedaille im Einzelwettbewerb gewonnen. Aber die eigene fühlt sich sicher noch mal deutlich besser an.

Bittere Tränen bei Butkereit

Sicherlich besser fühlt sich auch Judoka Miriam Butkereit aus Glinde (Kreis Stormarn) inzwischen mit ihrer Silbermedaille, die jetzt vielleicht schon in ihrem Nähzimmer hängt. Da wollte die 30-Jährige ihr einen Platz geben. Der zweite Platz bei den Olympischen Spielen ist der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere. Auch wenn sich das direkt nach dem verlorenen Finalkampf für die 30-Jährige vor allem danach anfühlte: nach einem verlorenen Finalkampf. Butkereit hatte sich in dem Duell noch mal gut zurückgekämpft. Beinahe wäre nämlich schon nach 40 Sekunden Schluss gewesen.

Freudentränen am nächsten Morgen

Kurz vor knapp konnte sie sich aber aus dem Griff der Kroatin Barbara Matic noch mal befreien. Diese Willenskraft beschreibt ihre langjährige Trainerin beim TSV Glinde Swenja Krosien als eine der großen Stärken der Judoka, die inzwischen für den SV Halle kämpft. Ganz reichen sollte es am Ende aber trotzdem nicht. Bittere Tränen flossen bei Butkereit über die verpasste Goldmedaille. Eine Nacht später war es dann aber soweit: "Jetzt ist es langsam gesackt und ich kann realisieren, dass es Olympia-Silber ist", sagte Butkereit am nächsten Tag. "Heute Morgen die Medaille zu sehen, war schon sehr schön. Mir kamen auch die Freudentränen direkt wieder."

Bronze darf auch nicht fehlen - Laura Freigang holt mit DFB Team Platz drei

"Harte Arbeit und Liebe" - schreibt Laura Freigang unter ihren Instagram-Post über das Olympische Turnier, das für sie und die DFB-Auswahl mit der Bronzemedaille endete. Im Viertelfinale schalteten die deutschen Fußballerinnen den Olympia-Sieger von 2021 Kanada im Elfmeterschießen aus. Auch bei der 0 zu 1-Halbfinalniederlage gegen die USA ging es in die Verlängerung. Im kleinen Finale dann wartete Weltmeister Spanien.

Dramatische Schlussphase gegen Spanien

Und was hatten die Fußballerinnen es spannend gemacht. Durch einen verwandelten Elfmeter von Gwinn war das deutsche Team in der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung gegangen. Sekunden vor dem Abpfiff dann gab die Schiedsrichterin einen strittigen Elfmeter für Spanien. Torfrau Ann-Kathrin Berger wird zur Matchwinnerin und hält. Laura Freigang beobachtet das nervenaufreibende Spiel nur von der Bank. Wegen der starken Konkurrenz ist die 26-Jährige in der Nationalmannschaft meistens nur Auswechselspielerin und kam im kleinen Finale nicht zum Einsatz. In den sechs Olympia-Partien wurde die Stürmerin von Eintracht Frankfurt drei Mal eingewechselt.

Noch mehr SH im DFB Team

Für Horst Hrubesch endet mit der Bronzemedaille seine Zeit als Bundestrainer der DFB-Auswahl. "Ich hab den Mädels gegeben was ich kann, die Mädels haben gegeben was sie können. Und das ist das Schöne dabei", sagte der 73-Jährige nach dem Spanien-Spiel. Sollte er zum Abschied zu sich nach Hause, nach Boostedt (Kreis Segeberg) einladen, hätten große Teile des Trainerteams eine eher kurze Anreise: Co-Trainerin Britta Carlson lebt auch im Kreis Segeberg. Co-Trainer Thomas Nörenberg kommt von der Ostküste, Fitness-Coach Julius Balsmeier von der Westküste. Für Horst Hrubesch ist es nach Silber bei den Olympischen Spielen mit der U21 Männernationalmannschaft in Rio die zweite Medaille als Trainer. Für ihn geht es weiter als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim Hamburger SV.

Videos 3 Min Führt SH-Trainer-Team die Fußballerinen zur Medaille? Das Trainerteam der deutschen Fußball-Damen bei den Olympischen Spielen besteht fast ausschließlich aus Schleswig-Holsteinern. Sie alle haben ein Ziel: Eine Medaille. 3 Min

So lief es für die anderen Sportlerinnen und Sportler

Judo Miriam Butkereit war nicht die einzige im olympischen Judo-Team mit Wurzeln beim TSV Glinde. Auch Mascha Ballhaus, angetreten in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm, kommt aus der Stadt in Südholstein. Auch sie hat ihre Judo-Karriere zusammen mit ihrer Zwillingsschwester beim TSV Glinde begonnen. Zu den Olympischen Spielen schaffte es aber nur Mascha. Die 24-Jährige wurde Siebte in ihrer Gewichtsklasse. Der Lübecker Igor Wandtke schied in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo im Achtelfinale aus.



Igor Wandtke und Miriam Butkereit traten auch im Mixed-Team-Wettbewerb noch mal an. Hier hatten die deutschen Judo-Kämpfer in Tokio vor drei Jahren die Bronze-Medaille gewonnen. Die war auch dieses Mal zum Greifen nah. Butkereit, Wandtke und Co lagen gegen Südkorea schon 1:3 zurück, schafften aber noch den Ausgleich. Es brauchte einen Entscheidungskampf. Für diesen werden die Kontrahenten beim Judo ausgelost. Es traf Igor Wandtke. Der 33-Jährige und damit das deutsche Mixed-Team kassierte eine unglückliche Niederlage. Nicht ein Wurf mit Wertung brachte die Entscheidung, sondern eine Strafe zu viel für den gebürtigen Lübecker. Und so blieb Butkereits Silbermedaille im Einzelwettkampf die einzige Medaille der Spiele für die deutschen Judokas. Segeln Bei den Olympischen Spielen in Tokio vor drei Jahren konnten die Kieler Seglerinnen und Segler noch zwei Medaillen feiern. Unter anderem hatten Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff im Nacra 17 überraschend Bronze gewonnen. Wiederholen konnten die 24-Jährige und ihr 29 Jahre alter Segelpartner den Erfolg vor der Küste Marseilles in diesem Sommer leider nicht. Beide erreichten zwar das finale Medaillenrennen, landeten am Ende aber nur auf Platz acht.



Hoffnungen darauf eine bessere Rolle zu spielen, hatten sich wohl auch Anna Markfort und Simon Diesch im 470 Mixed gemacht. Das Segel-Duo - sie lebt in Kiel, er in Baden-Württemberg - war durchaus mit Medaillenambitionen angetreten, verpasste am Ende aber den Einzug ins Finale der besten zehn Teams.



Der Philipp Buhl schied bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in seiner Bootsklasse, dem Dinghy ILCA 7, schon im Vorrennen aus - wie auch Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger im 49er.



Zufrieden sein dürften dagegen Hanna Wille und Marla Bergmann. Sie feierten in Frankreich ihre Olympia-Premiere und erreichten im 49er FX einen soliden sechsten Platz. Die beste Platzierung im deutschen Segel-Team erreichte Kitesurferin Leonie Meyer aus Kiel. Sie schaffte es bis in den Halbfinallauf und wurde am Ende fünfte. Nicht nur aus Kieler Sicht verliefen die Segelwettbewerbe dieser Olympischen Spiele anders als erhofft. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren blieben die deutschen Seglerinnen und Segler komplett ohne Medaille. Rudern Insgesamt schickte der Deutsche Ruderverband sieben von vierzehn olympischen Bootsklassen auf die Regatta-Bahn im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne. Im Doppelvierer dabei: der gebürtige Ratzeburger Max Appel. Nach Tokio war es die zweite Olympia-Teilnahme für den 28-Jährigen. Eine Überraschung gab es nicht: Appel erreichte mit dem Doppel-Vierer Platz fünf. Triathlon Die Bedingungen für Nina Eim aus Itzehoe und die anderen Starterinnen beim Triathlon waren wohl alles andere als optimal. Zum einen mussten sie wegen der schlechten Wasserqualität der Seine lange zittern, ob aus dem Triathlon nicht doch vielleicht ein Duathlon wird. Dann hatte Regen die Straßen von Paris zu einer gefährlichen Radstrecke gemacht. Mehrere Stürze waren die Folge. Unter anderem von Eims Teamkolleginnen Lisa Tertsch und Laura Lindemann. Eim selbst schaffte es ohne Sturz und kam nach 1.500 Metern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und zehn Kilometer laufen als zwölfte ins Ziel - mit einer Zeit von 2:18 Stunden. Stabhochsprung Dass sie noch einmal zu den Olympischen Spielen fährt, hätte Stabhochspringerin Anjuli Knäsche vermutlich auch nicht geglaubt: 2019 hatte sich die gebürtige Preetzerin eigentlich schon vom Leistungssport zurückgezogen. 2022 feierte sie dann ein Comeback, das mit der Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Paris belohnt wurde. Und noch mehr: Bei ihrer Premiere schaffte sie es bis ins Finale. Nach einem gelungenen Sprung über die Anfangshöhe von 4,40 Meter riss sie bei 4,60 Meter dann drei Mal die Latte. Platz 14 am Ende für sie.

Handballerinnen scheitern an Gastgeber Frankreich

Zum ersten Mal seit 16 Jahren hatte es die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft wieder zu den Olympischen Spielen geschafft. Mit dabei: Rechtsaußen Jenny Behrend aus Rendsburg, die inzwischen beim Bundesligisten HB Ludwigsburg spielt, und Rückraumspielerin Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg. Die 24-Jährige läuft ab der kommenden Saison für den französischen Erstligisten Brest Bretagne Handball auf.

Bestes Spiel zum Abschluss

Nach holpriger Vorrunde bei den Olympischen Spielen schafften es Behrend und Lott mit der DHB-Auswahl ins Viertelfinale. Hier wartete ausgerechnet die amtierenden Weltmeisterinnen und vor allem auch Gastgeberinnen aus Frankreich. Obwohl das deutsche Team das Spiel vor 27.000 Zuschauern mit 23 zu 26 verlor, zeigte es in der Partie die mit Abstand beste Leistung.

Ausblick - Paralympics warten

Die Olympischen Spiele sind zu Ende und es warten die Paralympischen Spiele. Mit weiteren guten Medaillenchancen für Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern. Mit dabei sind Schwimmerin Tanja Scholz aus Elmshorn, der Kieler Judo-Kämpfer Lennard Saß und der gebürtige Neustädter Thomas Rau. Er tritt im Tischtennis an. Die Paralympics starten am 28. August in Paris.

