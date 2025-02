Norovirus: 2024 fast doppelt so viele Erkrankungen in SH wie 2023 Stand: 06.02.2025 12:07 Uhr Während die Schutzmaßnahmen zur Vorbeugung von Covid-19 abnehmen, steigen die Fallzahlen verschiedenster Infektionskrankheiten. So auch beim Norovirus. Im Jahr 2024 stiegen die Fälle um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr an.

Im vergangenen Jahr sind fast doppelt so viele Menschen in Schleswig-Holstein an Noroviren erkrankt als noch im Jahr zuvor. Das hat die Krankenkasse AOK Nordwest auf Basis aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mitgeteilt. Demnach gab es im vergangenen Jahr 2.360 Fälle der Magen-Darm-Erkrankung - im Jahr 2023 waren es noch rund 1.300 Fälle.

Momentan sind die Fälle von Norovirus-Erkrankungen laut Institut für Medizinische Mikrobiologie unauffällig. Innerhalb der vergangenen sieben Tagen wurden in Schleswig-Holstein 164 Fälle gemeldet, davon mussten 34 im Krankenhaus behandelt werden.

Noroviren sind da, wo viele Menschen zusammen sind

Noroviren sind hochansteckend und verursachen unter anderem heftigen Durchfall. Sie verbreiten sich besonders in Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern, weil dort viele Menschen zusammen sind. Betroffen sind vor allem Kinder unter fünf Jahren und ältere Menschen. Die AOK rät dazu, die bekannten Hygieneregeln aus der Corona-Zeit wieder stärker zu beachten, um eine Infektion zu vermeiden.

