Norgaardholz: Frauenleiche am Strand entdeckt

In Norgaardholz (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Passanten an der Wasserkante zur Ostsee am Mittwochmorgen eine tote Frau entdeckt. Die Todesursache ist laut Polizei noch unklar. Demnach handelte es sich um eine 66-jährige Frau aus der Region. Weil die Frau voll bekleidet war, gehen die Beamten nicht von einem Badeunfall aus. Wie lange die Frau dort bereits gelegen hat, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Es gebe auch keine Anzeichen für Gewalteinwirkung. Polizei und Kriminalpolizei ermitteln.

