Neumünster: Auto überschlägt sich in 30er-Zone

In einer 30er-Zone in Neumünster hat sich am Dienstagabend ein Auto überschlagen. Laut Polizei war die Fahrerin wohl alkoholisiert. Außerdem besaß sie demnach keinen Führerschein. Nach ersten Ermittlungen der Polizei streifte das vermutlich zu schnell fahrende Auto einen parkenden Transporter. Dabei platzte dessen Reifen. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich und das Auto landete auf dem Dach. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster