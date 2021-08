Stand: 13.08.2021 05:00 Uhr Neuer Wohnraum auf Sylt: Nicht nur Lob für großes Bauprojekt

Dort wohnen, wo man arbeitet - das ist nicht überall selbstverständlich. Denn Wohnraum ist teuer, wie zum Beispiel in List auf Sylt. Dort sollen jetzt auf dem Gelände der ehemaligen Marineversorgungsschule 300 Wohnungen für Sylter entstehen.

Das Gelände am nördlichsten Zipfel der Insel ist so groß wie 18 Fußballfelder. Bislang ist es auf Sylt einmalig, dass so viele Dauerwohnungen auf einem Gelände gebaut werden können. Zunächst sollen fünf der ehemaligen Kasernen saniert werden. Das bedeutet Wohnraum für 100 Mieter. Der Preis soll bei unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen. Ende 2022 soll der Umbau fertig ein. 46 der insgesamt 300 Wohnungen sind Sozialwohnungen.

AUDIO: Kritik an großem Bauprojekt auf Sylt (1 Min) Kritik an großem Bauprojekt auf Sylt (1 Min)

Insel ist schon zu voll

Trotzdem gibt es Kritik an dem Projekt. Denn 300 Wohnungen für Sylter in einem Ort mit rund 1.600 Einwohnern, das sei zu viel, heißt es von vielen Insulanern. Lists Bürgermeister Ronald Benck (CDU) sieht das anders: "Täglich auf der Straße treffe ich Leute, die einfach händeringend darauf warten, dass hier Dauerwohnraum geschaffen wird, gerade in List." Er verweist auf eine komplett vorhandene Infrastruktur mit Friseur, Verbrauchermarkt, Bank- und Postfiliale und allem, was nötig sei, um in List autark leben zu können. "Von daher ist das Interesse, hier leben zu wollen, sehr groß", sagt Benck.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass der Investor zusätzlich 89 Ferienwohnungen auf dem Gelände bauen will. Die Insel sei auch ohne diese neuen Ferienwohnungen schon zu voll, sagen viele Insulaner. Nach Angaben der Gemeinde soll das gesamte Projekt 250 Millionen Euro kosten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2021 | 07:00 Uhr