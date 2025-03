Stand: 27.03.2025 11:57 Uhr Neue Saison geht los: "Halunder Jet" fährt wieder nach Helgoland

Der Katamaran "Halunder Jet" ist am Donnerstag (27.3.) in die neue Saison gestartet. Auf der ersten Fahrt von Hamburg nach Helgoland (Kreis Pinneberg) waren 300 Fahrgäste an Bord. Bis zum 2. November fährt der Katamaran die Hochseeinsel an - mittwochs, freitags und sonntags wie im vergangenen Jahr mit Zwischenstopp in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). In der Hauptsaison von Juli bis September gibt es ab Brunsbüttel zudem auch an Dienstagen zusätzliche Fahrten. Interessant für Familien: Immer Mittwochs fahren Kinder bis 14 Jahre kostenlos mit ihren Eltern mit.

Fähre "Funny Girl" startet im April ab Büsum

Die Reederei "Adler & Eils" startet ihr Fährangebot ab Büsum (Kreis Dithmarschen) dagegen erst ab dem 12. April. Täglich ist dann eine Hin- und eine Rückfahrt geplant. Ab dem 25. Juni wird zudem die MS "Nordlicht" und ab dem 14 Juli die MS "Nordlicht II" Helgoland ab Büsum ansteuern. Alternativ gibt es einen Liniendienst des Ostfriesischen Flug-Dienstes vom Flugplatz Heide/Büsum. Seitdem die Fluglinie mit neuen Maschinen fliegt, reicht der Platz allerdings nur noch für drei Passagiere.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen