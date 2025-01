Stand: 23.01.2025 08:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Todesfall in Wedel: Polizei ermittelt

Nach dem Tod eines Mannes in Wedel (Kreis Pinneberg) ermittelt die Polizei. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) hatten Beamte den Mann am Mittwochmittag (22.01.) verletzt in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er. Wodurch der Mann die schweren Verletzungen erlitt, will die Polizei jetzt herausfinden und im Laufe des Tages weitere Informationen veröffentlichen. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Entschlickung der Krückau bei Elmshorn beginnt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) entschlickt ab Donnerstag (23.01.) ein sogenanntes Spülschiff die Krückau. Wie viele andere Nebenflüsse der Elbe hat auch die Krückau ein Schlickproblem. In den vergangenen 20 Jahren hat sich in dem tideabhängigen Fluss so viel davon abgesetzt, dass Schiffe inzwischen nur noch eingeschränkt fahren können. Als Eigentümer des Flusses ist eigentlich der Bund für die Entschlickung zuständig. Damit die Krückau aber weiter befahrbar bleibt, haben mehrere Elmshorner Vereine Spenden für die Finanzierung des Spülschiffs gesammelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Trappenkamper Schüler machen bei ARD-Aktionswoche zu Medienkompetenz mit

Schülerinnen und Schüler der Richard-Hallmann-Schule aus Trappenkamp (Kreis Segeberg) sind am Donnerstag (23.01.) im Rahmen der ARD-Aktionswoche zur Stärkung der Medienkompetenz zu Gast im NDR-Landesfunkhaus in Kiel. Einen Monat vor der Bundestagswahl geht es dabei unter anderem darum, zu erfahren wie Nachrichten gemacht werden und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Fake News umgeht. Geplant sind Gespräche mit Reporterinnen und Reporterin und eine Schalte zur ARD-Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 22.01.2025 08:30 Uhr

Unfall mit Linienbus zwischen Tangstedt und Hasloh

Zwischen Tangstedt und Hasloh (Kreis Pinneberg) hat es am Mittwochabend einen Unfall gegeben. Dort war laut Polizei ein Linienbus von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gerutscht. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, Passagiere waren nicht an Bord. Wegen der Bergung des Busses war die Kreisstraße 6 mehr als vier Stunden lang voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2025 07:30 Uhr

