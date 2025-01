Nach Tod eines Mannes in Wedel: Identität geklärt Stand: 24.01.2025 20:53 Uhr Nach dem Tod eines Mannes in Wedel am Mittwochmittag ist seine Identität geklärt. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft kommt er aus Niedersachsen.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Itzehoe (Kreis Steinburg) handelt es sich bei dem Toten um einen 56-Jährigen Mann aus Verden in Niedersachsen. Die Polizei hatte den Mann am Mittwoch schwer verletzt in einem Mehrfamilienhaus in Wedel (Kreis Pinneberg) gefunden, er starb wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus.

Offenbar Streit zwischen Mieter und Vermieter

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Itzehoe zufolge, hatte sich der 56-Jährige mit seinem Mieter gestritten. Daraus habe sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt, bei der beide Beteiligten verletzt wurden. Der 20-Jährige Mieter floh zunächst, stellte sich in der Nacht zu Donnerstag dann aber der Polizei. Nach Angaben der Ermittler könnte er aus Notwehr gehandelt haben. Weil aktuell keine Haftgründe vorlägen, befinde er sich wieder auf freiem Fuß, heißt es von Polizei und Staatsanwaltschaft.



Verfahren wegen Verdachts auf Totschlag eingeleitet

Die Ermittlungen zu den genauen Tathintergründe laufen weiter. Die Staatsanwaltschaft hat gegen den 20-Jährigen ein Verfahren wegen des Verdachts auf Totschlag eingeleitet.

