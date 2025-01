Stand: 15.01.2025 08:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Überfall auf 16-Jährigen in Bad Bramstedt

Nach einem Überfall in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sucht die Polizei nach zwei Verdächtigen. Sie sollen am Samstagabend einen 16-Jährigen in der Straße "Unter der Lieth" mit einem Messer und einer Waffe bedroht und ihn ausgeraubt haben. Die männlichen Täter sollen etwa 16 und 18 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Einer der Verdächtigen trug eine schwarze Mütze, der andere eine weiße. Die Polizei in Norderstedt (ebenfalls Kreis Segeberg) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Elektronische Patientenakte im Hamburger Umland eingeführt

In und um Hamburg wird von Mittwoch an die elektronische Patientenakte (ePA) eingeführt. Damit sollen Ärztinnen und Ärzte digital Zugriff auf aktuelle Patientendaten haben. Die Segeberger Kliniken (Kreis Segeberg) bezeichnen die elektronische Patientenakte als "einen großen Schritt in Richtung effizienterer Behandlungsprozesse und einer besseren Versorgung unserer Patienten". Auch die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) blicken positiv auf die Einführung. Kritik kommt hingegen von Datenschützern. Sie befürchten beispielsweise, dass Hacker an sensible Gesundheitsdaten gelangen könnten. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Tödlicher Unfall auf der A23

Bei einem Unfall auf der A23 zwischen Tornesch und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) ist ein Mensch gestorben. Laut Polizei war die Person am Dienstagnachmittag aus noch ungeklärter Ursache zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen und wurde dort von einem Auto erfasst. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die verletzte Person, die später jedoch an ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus starb. Die A23 war bis in die Abendstunden in Richtung Süden voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.01.2025 | 08:30 Uhr