Stand: 09.01.2025 08:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Einige Gemeinden in Südholstein suchen noch Wahlhelfer

In vielen Gemeinden in Südholstein sind die meisten Ämter zuversichtlich, für die Bundestagswahl am 23. Februar ausreichend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer zu haben. Das ist das Ergebnis einer Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und Bargteheide (Kreis Stormarn) sind beispielsweise bereits alle Stellen besetzt. In Bad Segeberg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) sind noch Plätze frei. Besonders viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden aktuell noch Quickborn (Kreis Pinneberg) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gesucht. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

A21 bei Bad Oldesloe wieder frei

Nach einer rund 24-stündigen Sperrung ist die A21 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in Richtung Kiel wieder freigegeben worden. In der Nacht auf Mittwoch war dort ein Lkw in eine Mittelschutzplanke gekracht und umgekippt. Die Autobahn musste für die aufwendigen Aufräumarbeiten gesperrt werden. Laut Autobahnpolizei gestaltete es sich schwierig, den Lkw wieder aufzurichten. Außerdem war das Veterinäramt im Einsatz, weil der Lkw Schweinehälften geladen hatte. Kurz vor Weihnachten war laut Autobahnpolizei an der gleichen Stelle schon einmal ein mit Schweinehälften beladener Lkw umgekippt. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Spendenaktion nach Brand in Lasbek

Nach einem Hausbrand vergangenes Wochenende in Lasbek (Kreis Stormarn) hat die Gemeinde nun eine Spendenaktion gestartet. Laut Polizei hatte sich das Feuer von einem brennenden Tannenbaum auf das Haus ausgebreitet. Die beiden 59- und 68-jährigen Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht, konnten es laut Bürgermeister Harald Lodders (SPD) inzwischen aber wieder verlassen. In ihr Haus können sie allerdings nicht mehr zurück, es ist komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200.000 Euro. Informationen zur Spendenaktion sind auf der Website der Gemeinde Lasbek zu finden. | NDR Schleswig-Holstein 09.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 08.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2025 | 08:30 Uhr