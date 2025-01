A21 bei Bad Oldesloe nach Lkw-Unfall wieder frei Stand: 09.01.2025 06:21 Uhr Die A21 bei Bad Oldesloe war nach einem Lkw-Unfall am Mittwoch wegen Bergungsarbeiten teils voll gesperrt. Nun läuft der Verkehr wieder.

Die A21 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in Richtung Kiel ist seit der Nacht wieder frei. Die Autobahn war 24 Stunden lang teilweise gesperrt. Gestern Nacht war dort ein Lkw verunglückt, der Schweinehälften geladen hatte. Er war in die Mittelleitplanke gekracht, hatte diese durchbrochen und war umgekippt. Die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen blockiert und voll gesperrt. Der 27-jährige Fahrer wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.

Schweinehälften wurden umgeladen

Die Bergungsarbeiten waren sehr kompliziert: Der Laster hatte Schweinehälften geladen, deshalb wurde auch ein Mitarbeiter des Veterinäramtes zur Unfallstelle gerufen. Da sich das Fleisch auch nach dem Unfall im gekühlten Auflieger des Sattelzugs befand, wurde die Kühlkette den Angaben zufolge nicht unterbrochen. Die Schweinehälften mussten laut Polizei in einen anderen Lkw verladen werden. Erst dann konnte der Sattelzug aufgerichtet werden. Nachdem der Lkw geborgen wurde, musste außerdem die Baustelle wieder hergerichtet werden.

Im Dezember: Ähnlicher Unfall an derselben Stelle

Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH auf Anfrage mitteilte, kam es im Dezember an derselben Stelle schon einmal zu einem Unfall dieser Art. Beim Unfall jetzt seien zwar wieder Schweinehälften transportiert worden, jedoch waren an den beiden Unfällen zwei unterschiedliche Speditionen beteiligt, erklärte eine Polizeisprecherin.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, bleibt unklar. Die Polizei hat die Baustelle im Rahmen des Unfalls erneut auf Verkehrssicherheit überprüft, heißt es von einer Sprecherin auf Anfrage des NDR. Demnach könne eine unzureichende Baustellen-Sicherung als Unfallursache ausgeschlossen werden.

