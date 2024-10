Stand: 28.10.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Taxifahrer stirbt in Bad Oldesloe - Ursache noch unklar

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zum Sonntag ein 64-jähriger Taxifahrer nach einem Streit mit einem Fahrgast gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Den Ermittlern zufolge kann es sein, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. Der 38-jährige Fahrgast wurde vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

Ermittlungen nach Brand auf Recyclinghof in Reinbek

Nachdem es am Sonnabend auf einem Recyclinghof in Reinbek im Kreis Stormarn erneut gebrannt hat, ermittelt jetzt die Polizei zu der genauen Ursache. Auf dem Recyclinghof hatte ein großer Haufen aus Metallschrott und Akkus Feuer gefangen. Mehr als 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz, gut vier Stunden brauchten sie, um den Brand zu löschen. Es ist nicht das erste Mal, dass es auf dem Recyclinghof brennt. Im April waren dort schon einmal mehr als 100 Tonnen Metall- und Elektroschrott in Flammen aufgegangen. Auch damals waren mehr als 100 Feuerwehrleute vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

Steinblöcke fertig: NS-Mahnmal in Pinneberg nimmt Gestalt an

Frieden, Freiheit, Toleranz - diese Wörter sollen auf mehreren Steinblöcken stehen, die das neue NS-Mahnmal am Pinneberger Bahnhof bilden werden. Nach einem Zwischenbericht der Stadt, kommen die Arbeiten an den 650 Kilo schweren Steinblöcken gut voran. Sie sollen als Mahnmal rund um das dortige NS-Kriegerdenkmal aufgestellt werden. Das steht seit 2016 unter Denkmalschutz und darf deshalb nicht verändert werden. Mit einem Sitzkreis aus Steinblöcken und einer Glastafel soll das Denkmal zum Mahnmal werden. Es soll frühestens 2025 aufgestellt werden, wenn die Umbauarbeiten am Pinneberger Bahnhof fertig sind. | NDR Schleswig-Holstein 25.10.2024 08:30 Uhr.

