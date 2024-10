61-Jähriger aus Bad Segeberg ist "Ironman" Stand: 28.10.2024 11:16 Uhr Elf Stunden 18 Minuten und 53 Sekunden - dann hatte der 61-jährige Bernhard Bambas aus Bad Segeberg es geschafft. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft in Kailua-Kona auf Hawaii schaffte er es ins Ziel.

Sein Euphorie-Level sei immer noch ganz oben, schwärmt der Segeberger Bambas im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. "Mein Ziel war, anzukommen und das Ganze zu genießen." Und das hat ganz offensichtlich geklappt. Die Fotos und Videos von seinem Zieleinlauf -sie würden nur annäherungsweise die Gänsehaut wiedergeben, die er beim Zieleinlauf hatte, sagt Bernhard Bambas. "Once in a lifetime", einmal im Leben, so Bambas: "Ich bin extrem froh und dankbar."

Die gesamte Ironman-Distanz beträgt 226 Kilometer. Diese wird in drei Disziplinen unterteilt: 3,8 Kilometer Schwimmen; 180 Kilometer Radfahren; 42,195 Kilometer Laufen, also ein Marathon. Das Schwimmen findet im offenen Pazifik vor Big Island statt, wo die Athleten mit herausfordernden Wellen konfrontiert werden. Anschließend müssen die Teilnehmer mit dem Rad durch die Lavawüste der Insel, während die Sonne scheint und die Winde stark und unberechenbar sein können. Und schließlich geht es für die Triathleten auf die Laufstrecke bei tropischen Temperaturen über 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von nahezu 100 Prozent. Wer das Ziel nach dieser Distanz erreicht, ganz egal in welcher Zeit, darf sich "Ironman" nennen.

Erst Qualifikation - dann Teilnahme

Um überhaupt teilnehmen zu dürfen, müssten die Extremsportler schon vorab zeigen, was sie können, erklärt Bambas: "Man muss sich ja erstmal qualifizieren - über eine Platzierung und über eine Zeit." Als er das geschafft hatte, sei es ihm nur noch darum gegangen, anzukommen. Auf die Frage, wie er als 61-Jähriger den Ironman durchgehalten hat, antwortet er bescheiden: "Ich bin da ein ganz kleines Licht. Hier wurde gerade der älteste Teilnehmer ausgezeichnet - mit 81 Jahren. Da hab ich noch was vor."

Bambas unter 261 Amateuren aus aller Welt

Sieger bei den Profis wurde der Deutsche Patrick Lange - der 38 Jahre alte Hesse gewann die Ironman-Weltmeisterschaft zum dritten Mal - in der Streckenrekordzeit von 7:35:53 Stunden. Nach den Profis starteten die Amateure - insgesamt 261 Teilnehmer aus aller Welt in verschiedenen Altersgruppen. Mittendrin der Segeberger Bambas. Außerdem gab es eine Extra-Gruppe für "Hand-Fahrradfahrer" und für Leute mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung. Die Frauen-Weltmeisterschaft fand in diesem Jahr in Nizza statt. Die beiden Orte wechseln sich jeweils ab.

Bernhard Bambas gönnte sich nach seinem Zieleinlauf und neun Monaten Abstinenz ein erstes Bier und feierte seinen Erfolg zusammen mit seinem Sohn sowie mit Fans zusammen auf Hawaii.

