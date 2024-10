Stand: 28.10.2024 07:15 Uhr Taxifahrer in Bad Oldesloe gestorben - Ursache unklar

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist in der Nacht zum Sonntag ein 64 Jahre alter Taxifahrer nach einem Streit mit einem Fahrgast gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Beiden gerieten demnach um 0.45 Uhr aneinander. Den Ermittlern zufolge kann es aber sein, dass der Fahrer eines natürlichen Todes gestorben ist. Der 38-jährige Fahrgast wurde vorläufig festgenommen, ist inzwischen aber wieder frei. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn