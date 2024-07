Stand: 25.07.2024 08:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Olympia: Start der Handball- und Fußball-Turniere mit Segeberger Beteiligung

Die Deutschen Handballerinnen starten einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris mit dem ersten Turnierspiel gegen Südkorea. Am Donnerstagnachmittag wird dann auch Annika Lott aus Henstedt-Ulzburg (Kreis Segebrg) mit auf dem Feld stehen. Die 24-Jährige ist zum ersten Mal als Rückraumspielerin beim deutschen Nationalteam dabei. Das Team hatte sich nach 16 Jahren erstmals wieder für Olympia qualifiziert. Und auch die deutschen Fußballerinnen starten in den olympischen Wettbewerb. Erstes Spiel ist gegen Australien. Als Trainerteam sitzen Horst Hrubesch aus Boostedt (Kreis Segeberg) und Co-Trainerin Britta Carlson aus Wiemersdorf im Kreis Segeberg an der Seitenlinie. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Taylor Swift Fans lassen Erde in Schenefeld beben

Wenn mehr als 50.000 Fans von Taylor Swift, gleichzeitig tanzen, bebt die Erde: Die Sängerin hat bei ihrem ersten Konzert in Hamburg nicht nur das Volksparkstadion zum Beben gebracht. Die Universität Hamburg konnte nachweisen, dass die Bodenvibrationen bis ins vier Kilometer entfernte Schenefeld (Kreis Pinneberg) zu spüren waren. Forscher untersuchten das mit einem Netzwerk aus Glasfaserkabeln als seismische Sensoren. Das seien aber Bodenvibrationen und keine Erdbeben, beruhigt Professor Oliver Gerberding von der Uni Hamburg. Die durch die Taylor-Swift-Konzerte erzeugten Vibrationen wurden bereits bei mehreren Konzerten in verschiedenen Ländern von Geophysikern aufgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2024 08:30 Uhr

Unfall in Bokel: Frau bei Gartenarbeit von Auto erfasst

Am Mittwochnachmittag hat es einen schweren Unfall in Bokel (Kreis Pinneberg) gegeben: Laut Polizei schnitt eine 84-jährige Frau in ihrem Garten eine Hecke, als ein Auto von der Fahrbahn abkam und sie erfasste. Der gleichaltrige Fahrer hatte laut Polizei vermutlich medizinisch bedingt die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Die Frau und der Mann erlitten lebensgefährliche Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Landesstraße zwischen Bokel und Hingstheide war bis 18 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit 25 Rettungskräften im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 20:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

