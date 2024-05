Stand: 28.05.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

500. Herztransplantation am UKSH in Kiel

Am Campus Kiel des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) haben Ärzte die 500. Herztransplantation durchgeführt. Der herzkranke elfjährige Paul aus Hessen hat sein Spenderherz in einer zwölfstündigen OP erhalten. Im Dezember 2023 hatte er einen Herzinfarkt und stand seitdem auf der Warteliste für ein neues Organ. Das UKSH ist die einzige Klinik in Schleswig-Holstein, die Herztransplantationen bei Kindern durchführt. Wiebke Sommer leitet das Herztransplantationprogramm am UKSH: "Wir Mediziner klammern uns zurzeit einfach an jeden Funken Hoffnung und an jede Möglichkeit, um die Zahl der Organspender zu erhöhen." | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

Nach rassistischen Vorfällen: KiWo-Veranstalter wollen auf Song verzichten

Die Organisatoren der Kieler Woche haben ihre Standbetreiber dazu aufgerufen, das Lied "L’amour toujours" von Gigi D'Agostino nicht mehr zu spielen. Dabei handelt es sich laut Kieler Woche-Chef Philipp Dornberger nicht um ein Verbot. Aber man wolle für den Titel sensibilisieren. Auch die Veranstalter der Travemünder Woche wollen diesem Aufruf folgen. Hintergrund sind mehrere rassistische Vorfällen in Schleswig-Holstein. So sollen mehrere Schüler der Privatschule Louisenlund in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einer Feier am vergangenen Donnerstag fremdenfeindliche Texte zum dem Song gesungen haben. Zuvor hatte es auf Sylt (Kreis Nordfriesland) rassistische Vorfälle im Zusammenhang mit dem Song gegeben. Der Staatsschutz ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel holt neuen Abwehrspieler aus Sandhausen

Holstein Kiel bastelt am Kader für die Bundesliga. Wie der Verein am Montag bekannt gab, kommt Abwehrspieler Max Geschwill vom SV Sandhausen nach Kiel. Für den Drittligisten aus Sandhausen bestritt er in der vergangenen Saison insgesamt 31 Partien. Der Verein gewinne einen flexiblen Defensivspieler, sagte Holstein-Sportgeschäftsführer Carsten Wehlmann. Er sei sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der defensiven Außenbahn einsetzbar. Max Geschwill selber freut sich auf die kommende Saison: Er wolle alles daran setzen, sich schnell in das Team zu integrieren, so der 22-Jährige. | NDR Schleswig-Holstein 27.05.2024 08:30 Uhr

"Urban Mining": Umweltschonenende Sanierung an der Kieler Uni

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel soll ein Gebäudekomplex einer Fakultät aus den 1970er Jahren umweltschonend saniert werden. Wie die Uni mitteilt, wird das "Urban Mining"-Verfahren angewendet - eine Methode, die ressourcenschonender sein soll als herkömmliche Sanierungen. Unter anderem sollen die alten Kalksandsteine einzeln ausgebaut werden, um sie später wiederverwenden zu können. Das Ziel ist es, bei dem Verfahren so wenig wie möglich abzureißen und so viel wie möglich wiederzuverwenden. Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden und etwa 100 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 06:00 Uhr

