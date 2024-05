Stand: 28.05.2024 07:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erstaufnahme für Geflüchtete in Boostedt soll bestehen bleiben

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Boostedt (Kreis Segeberg) bleibt bis 2032 erhalten. Die Gemeindevertretung hat der Verwaltungsvereinbarung am Montagabend in einer Sondersitzung zugestimmt. Zuvor wurde monatelang über die Inhalte mit dem Land Schleswig-Holstein diskutiert. In dem Papier steht jetzt, dass die Zahl der Geflüchteten, die in der alten Kaserne untergebracht werden können, schrittweise reduziert wird. Maximal 1.000 Menschen dürfen dann in der Einrichtung bleiben. Das Land wünschte sich außerdem, dass der Vertrag nach 2032 unbefristet werden soll. Dazu wollen Land und Gemeinde nun ein neues Standortkonzept erarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:00 Uhr

Malente: 400 Kilogramm Erdbeeren von Feld geklaut

Unbekannte haben auf einer Plantage in Malente (Kreis Ostholstein) rund 400 Kilogramm Erdbeeren gestohlen. Laut Polizei hatten sie in der Nacht zu Sonntag rund acht jeweils 110 Meter lange Pflanzenreihen abgeerntet. Drei Tage zuvor hatten zwei Männer in Lübeck und Ostholstein bereits mehrere Verkaufsbuden aufgebrochen und mehr als 400 Erdbeerschalen und Marmeladengläser gestohlen. Zwei Verdächtige wurden in diesen Fällen mittlerweile gefasst. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:00 Uhr

Nach rassistischen Vorfällen: KiWo-Veranstalter wollen auf Song verzichten

Die Organisatoren der Kieler Woche haben ihre Standbetreiber dazu aufgerufen, das Lied "L’amour toujours" von Gigi D'Agostino nicht mehr zu spielen. Auch die Veranstalter der Travemünder Woche wollen diesem Aufruf folgen. Hintergrund sind mehrere rassistische Vorfällen in Schleswig-Holstein. So sollen mehrere Schüler der Privatschule Louisenlund in Güby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf einer Feier am vergangenen Donnerstag fremdenfeindliche Texte zum dem Song gesungen haben. Zuvor hatte es auf Sylt (Kreis Nordfriesland) rassistische Vorfälle im Zusammenhang mit dem Song gegeben. Der Staatsschutz ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 07:00 Uhr

Nach Fällen von Jugendgewalt in Heide - erster Prozess beginnt

Heute beginnt vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) der Prozess gegen einen 15-jährigen Angeklagten aus Dithmarschen. Ihm wird gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen. In den kommenden Wochen müssen sich weitere Verdächtigte einer Gruppe von Jugendlichen vom Heider Bahnhof vor Gericht verantworten. In den vergangenen Monaten war es dort immer wieder zu Straftaten gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 07:00 Uhr

European League: SG Flensburg-Handewitt gewinnt gegen Füchse Berlin

Am Montagabend hat die SG Flensburg-Handewitt die European League gewonnen. Im Finalspiel gegen die Titelverteidiger Füchse Berlin gewannen die Flensburger Handballer mit 36:31 (15:14) in Hamburg. Es ist ihr sechster Gewinn eines Europapokals in der Vereinsgeschichte. Zusammen mit etwa 2.500 Fans feierte die Mannschaft am Montagabend auf dem Südermarkt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 07:00 Uhr

Nach Lkw-Brand: A24 soll bis Donnerstag repariert werden

Die Reparatur der A24 nach dem Brand dreier Lkwzwischen Hornbek und Gudow (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) dauert wohl länger als geplant. Die Autobahn GmbH Nord kündigte an, dass die Arbeiten auf der Fahrbahn Richtung Berlin bis Donnerstagmorgen fortgesetzt werden. Seit heute früh wird die Fahrbahn bis 19 Uhr erneut voll gesperrt, um Betonplatten auszutauschen. Danach soll die Strecke einspurig befahrbar sein, während der neue Beton aushärtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 06:30 Uhr

"Urban Mining": Umweltschonenende Sanierung an der Kieler Uni

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel soll ein Gebäudekomplex einer Fakultät aus den 1970er Jahren umweltschonend saniert werden. Wie die Uni mitteilt, wird das "Urban Mining"-Verfahren angewendet - eine Methode, die ressourcenschonender sein soll als herkömmliche Sanierungen. Unter anderem sollen die alten Kalksandsteine einzeln ausgebaut werden, um sie später wiederverwenden zu können. Das Ziel ist es, bei dem Verfahren so wenig wie möglich abzureißen und so viel wie möglich wiederzuwenden. Der erste Bauabschnitt soll im Frühjahr 2028 fertiggestellt werden und etwa 100 Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 06:00 Uhr

Hohenlockstedt: Radfahrer stirbt nach Unfall

Nach einem Unfall auf der B77 in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg ist ein 85-jähriger Radfahrer gestorben. Nach Angaben der Leitstelle überquerte der Mann Montagnachmittag mit seinem Rad die Straße Höhe Hungriger Wolf. Dort wurde er von einer 53-jährigen Autofahrerin erfasst. Der Radfahrer verstarb später im Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 06:00 Uhr

Junge Frau kommt bei Unfall in Koldenbüttel ums Leben

In Koldenbüttel im Kreis Nordfriesland ist eine 20 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Montagabend gestorben. Nach Polizeiangaben war sie in einem Auto als Beifahrerin mit einem ebenfalls 20-Jährigen unterwegs. Auf der Straße Norddeich Richtung Koldenbüttel wich der Fahrer einem entgegenkommenden Pkw aus, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 05:30 Uhr

Wetter: Von der Elbe aufziehende Schauer

Heute gibt es zunächst viele Wolken und Richtung Ostsee abziehenden Regen. Gegen Mittag gibt es von der Westküste her neben Wolken auch Auflockerungen mit Sonnenschein. Im Süden sind später noch einzelne Schauer und Gewitter möglich, im Norden bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 18 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger, teils auch frischer und böiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:00 Uhr

