Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck und Ostholstein: Hunderte Kilogramm Erdbeeren gestohlen

Laut Staatsanwaltschaft wurden in der vergangenen Woche mehrere Verkaufsbuden auf Supermarktparkplätzen in Lübeck und Ostholstein aufgebrochen und daraus Hunderte Kilogramm Erdbeeren gestohlen. Laut Polizei konnten schon einen Tag später zwei Verdächtige Männer im Alter von 19 und 39 Jahren gefasst werden. In in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag haben sich Unbekannte laut Polizei Zugang zu einem Obsthof in Malente verschafft. Ihre Beute pflückten sie dann direkt vom umzäunten Feld: laut Polizei rund 400 Kilogramm Erdbeeren im Wert von etwa 4.000 Euro. Polizeisprecherin Annakatharina Kroege sagte: "Leider fehlt zu den Tatverdächtigen bisher jede Spur. Auch wie die Tatverdächtigen auf das umzäunte Gelände gekommen sind, ist bisher unklar." | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Glücksspielrazzia in SH: Ermittlungen gegen acht Beschuldigte

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig bestätigte, sind vergangene Woche ein Vereinsheim in Malente und mehrere Wohnungen in Eutin (beide Kreis Ostholstein) und Hamburg durchsucht worden. Der Grund: Verdacht auf unerlaubtes Glücksspiel sowie Steuerhinterziehung. Gegen acht beschuldigte Personen laufen deshalb Ermittlungen. Sichergestellt wurden laut Generalstaatsanwaltschaft sechs illegale Glücksspielautomaten. Inwieweit die Automaten möglicherweise manipuliert waren, muss noch ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Lübeck: Seenotrettung wird auf Obertrave nachgestellt

In Lübeck wird am Dienstagnachmittag eine große Seenotrettung auf der Obertrave simuliert. Diese Übung ist Teil einer Diskussionsveranstaltung mit Europapolitikern verschiedener Parteien. Die Referentin der Landesbeauftragten für Flüchtlings- und Zuwanderungsfragen, Julia Trinh, sagte dazu: "Anlässlich der Europawahl am 9. Juni möchte die Landeszuwanderungsbeauftragte nochmal auf das Thema Seenotrettung aufmerksam machen, die täglich eigentlich an den außereuropäischen Grenzen im Mittelmeer stattfindet, wo Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden, die auf dem Weg sind, nach Europa zu fliehen." | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Nach Lkw-Brand: A24 soll bis Donnerstag repariert werden

Die Reparatur der A24 nach dem Brand dreier Lkwzwischen Hornbek und Gudow (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) dauert wohl länger als geplant. Die Autobahn GmbH Nord kündigte an, dass die Arbeiten auf der Fahrbahn Richtung Berlin bis Donnerstagmorgen fortgesetzt werden. Seit heute früh wird die Fahrbahn bis 19 Uhr erneut voll gesperrt, um Betonplatten auszutauschen. Danach soll die Strecke einspurig befahrbar sein, während der neue Beton aushärtet. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 06:30 Uhr

