Jugendlicher nach Überfallen am Heider Bahnhof vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Meldorf (Kreis Dithmarschen) muss sich ein Jugendlicher heute wegen gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Der 15-Jährige soll zu einer Gruppe mit Jugendlichen aus den Kreisen Dithmarschen und Nordfriesland gehören, die am Bahnhof in Heide Reisende überfallen und verprügelt haben sollen. Ein 13-jähriger Junge soll zweimal Opfer der Gruppe geworden sein. Vier der insgesamt sechs Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft. Die Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Angeklagte so jung ist. Auch auf die anderen Tatverdächtigen warten demnächst Prozesse. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Infotour zu Organspende in Heide und Büsum

Um Vorbehalte und Ängste beim Thema Organspende auszuräumen, sind Mitglieder des "Netzwerks der Transplantationsbeauftragten" in Norddeutschland unterwegs. Von 12 bis 14.30 Uhr steht ein Info-Mobil vor dem Westküstenklinikum in Heide. Klinikumsprecher Sebastian Kimstädt sagte: "Es geht darum, dass man sich im Vorfeld mit dem Thema befasst hat, um im Zweifel Angehörige von der Entscheidung zu entlasten, ob Organe gespendet werden sollen oder nicht." Im Westküstenklinikum werden bislang jedes Jahr bei drei bis fünf Menschen Organe für eine Transplantation entnommen. Auch in Büsum macht das Infomobil Halt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Hohenlockstedt: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Unfall auf der B77 in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ist Montagnachmittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Der 85-jährige Mann wollte laut Polizei mit dem Rad die Straße Höhe Hungriger Wolf überqueren, als er von einer 53-jährigen Autofahrerin erfasst wurde. Der Fahrradfahrer prallte bei dem Aufprall gegen die Windschutzscheibe und schlug zu Boden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Dort starb er an seinen Verletzungen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die B77 blieb etwa zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Warum es zu dem Zusammenprall kam, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Kreis Dithmarschen informiert über neues Verfahren für Schülertickets

Im Kreis Dithmarschen gibt es ein neues Online-Antragsverfahren für das kostenlose Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler. Die Tickets für das Schuljahr 2024/25 können ab sofort unter ticket-olav.de beantragt werden. Damit die Schülerfahrkarte rechtzeitig zum Beginn des neuen Schuljahres ausgehändigt werden kann, sollte der Antrag bis spätestens am 30.06. erfolgen, heißt es. Für das Ticket muss unter anderem ein Passbild hochgeladen werden. Während es in anderen Kreisen Schleswig-Holsteins einen Zuschuss zum Ticket gibt, übernimmt der Kreis Dithmarschen die vollen Kosten in Höhe von 49 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

