French Open: Erstrunden-Aus für Kerber - Korpatsch weiter Stand: 28.05.2024 19:23 Uhr Für Angelique Kerber sind die French Open der Tennis-Profis in Paris bereits nach der ersten Runde schon wieder beendet. Die Kielerin verlor am Dienstag ihr Match gegen Arantxa Rus (Niederlande) mit 4:6, 3:6. Tamara Korpatsch kämpfte sich in die zweite Runde.

Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Kerber, die bei den French Open 2012 und 2018 das Viertelfinale erreicht hatte, musste sich jeden Punkt hart erkämpfen, fand nie durchgängig zu einem Rhythmus und spielte gegen die Nummer 50 der Weltrangliste insgesamt zu inkonstant und fehlerhaft. Nach 1:25 Stunden nutzte Rus den dritten Matchball.

Immer wieder hatten Regenfälle den Start der Matches auf den Plätzen ohne Dach verzögert. Kerber war daher erst am späten Nachmittag gefordert. Ihr Match gegen die 33 Jahre alte Rus, die im vergangenen Jahr beim WTA-Turnier in Hamburg triumphiert hatte, wurde auf Court 2 verlegt und begann kurz vor 16.30 Uhr. "Für mich waren die Bedingungen definitiv nicht die besten", sagte Kerber im ARD-Interview.

Zu viele vermeidbare Fehler

Die frühere Weltranglistenerste, die nach ihrer Babypause zuletzt beim WTA-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht hatte, erwischte gegen die druckvoll spielende Rus einen miserablen Start. Schnell lag sie 1:4 zurück, glich dann immerhin aus, nur um nach 44 Minuten bei eigenem Aufschlag den ersten Satz zu verlieren. "Für mich war es sehr schwierig, den Rhythmus zu finden", betonte Kerber.

Auch im zweiten Satz kassierte Kerber umgehend ein Break, wieder glich sie aus, doch immer wieder unterliefen ihr aus der Defensive heraus bei langen Ballwechseln vermeidbare Fehler. Auch Rus leistete sich zahlreiche vermeidbare Fehler, allerdings verzeichnete die Niederländerin auch deutlich mehr Gewinnschläge aus Kerber.

Korpatsch behält die Nerven im Tiebreak

Tamara Korpatsch aus Hamburg schaffte indes den Einzug in die zweite Runde. Sie schlug in einem spannenden Match Ashlyn Krueger aus den USA mit 4:6, 6:4, 7:6. Den Tiebreak im dritten Satz entschied sie mit 11:9 für sich. Nach drei Stunden stand der Sieg der 29-Jährigen fest. Sie trifft nun auf die an Nummer sieben gesetzte Chinesin Zheng Qinwen.

