Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Europa-Uni Flensburg: Neue Forschung zu Frieden in Nahost gestartet

13 Studierende aus Israel, Palästina, Deutschland und anderen Ländern wollen an der Europa-Universität Flensburg gemeinsam erforschen, unter welchen Bedingungen Frieden und Versöhnung im Nahen Osten gelingen könnte. Damit startet die zweite Gruppe der "European Wasatia Graduate School for Peace and Conflict Resolution". Der Bund fördert das Projekt mit rund zwei Millionen Euro. In der ersten Gruppe promovieren seit 2019 bereits zehn Studierende. Für Mittwoch ist ein feierlicher Empfang mit Bundestags-Vizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) geplant. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

20-Jährige stirbt bei Autounfall im Kreis Nordfriesland

Nach einem Unfall bei Koldenbüttel (Kreis Nordfriesland) ist am frühen Montagabend eine 20-jährige Beifahrerin im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei war der Pkw auf der Straße Norddeich unterwegs. Der Fahrer wich einem entgegenkommenden Wagen mit Pferdeanhänger aus, der Wagen prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der ebenfalls 20-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Studierenden-Kurzfilm aus Flensburg erfolgreich

Der Kurzfilm "Flensburg Süßbitter" über die Kolonialgeschichte der Stadt hat es geschafft, auf vielen Festivals ins Programm genommen zu werden. Das hat die Hochschule Flensburg mitgeteilt. Der Film stammt von fünf Studierenden des Bachelor-Studiengangs "Film und Media Arts". Er lief bereits auf den Nordischen Filmtagen in Lübeck, beim Filmfest SH in Kiel, beim BalticMotion-Empfang der Landesregierung auf der Berlinale und beim Cinemare-Festival. In Rostock gewannen die Studierenden den Hauptpreis. Sie hoffen nun auf den Deutschen Jugendfilmpreis, der in anderthalb Wochen in Duisburg vergeben wird. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

European League: SG Flensburg-Handewitt feiert nach Titelgewinn mit Fans

Am Sonntagabend hat die SG Flensburg-Handewitt die European League gewonnen. Im Finalspiel gegen die Titelverteidiger Füchse Berlin gewannen die Flensburger Handballer mit 36:31 (15:14) in Hamburg. Es ist ihr sechster Gewinn eines Europapokals in der Vereinsgeschichte. Zusammen mit etwa 2.500 Fans feierte die Mannschaft am Montagabend auf dem Südermarkt. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 07:00 Uhr

