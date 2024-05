Stand: 28.05.2024 09:11 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Erstaufnahmeeinrichtung Boostedt bleibt erhalten

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Boostedt (Kreis Segeberg) bleibt erhalten. Ein halbes Jahr hatten die Gemeinde Boostedt und das Land über die Zukunft der Einrichtung verhandelt, am Montagabend stimmte die Gemeindevertretung in einer Sondersitzung der Vereinbarung zu. Darin steht, dass die Zahl der Geflüchteten, die in der ehemaligen Kaserne untergebracht werden können, schrittweise reduziert wird. Maximal 1.000 Menschen dürfen dann im Regelbetrieb in der Einrichtung sein. Derzeit können bis zu 2.500 Geflüchtete untergebracht werden. Das Land will außerdem den Standort bis nach 2032 als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Dazu wollen Land und Gemeinde ein neues Konzept erarbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Straße zwischen Tremsbüttel und Rohlfshagen unterspült

Durch den Starkregen am Sonntag wurde im Kreis Stormarn die Straße zwischen Tremsbüttel und Rohlfshagen unterspült. Wie der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr mitteilt, bleibt die Straße bis voraussichtlich Donnerstag gesperrt, denn der Abschnitt muss repariert werden. In der Gemeinde Lasbek soll außerdem über ein Starkregenkonzept beraten werden. Der Bürgermeister erklärte, dass sowohl Kanäle und Rohre eigentlich ausreichen. Würden aber wie am Sonntag innerhalb weniger Minuten die umliegenden Felder durch Regen überflutet, liefen alle Abflüsse voll. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Kanadagänse besetzen Strochennest in Hüttblek

Kanadagänse haben sich in Hüttblek (Kreis Segeberg) in einem Storchennetz breit gemacht. Drei künstlich angelegte Nester waren eigentlich für eine dauerhafte Ansiedlung von Störchen gedacht. Doch dort brüteten keine Störche, sondern Kanadagänse, erklärt der ehemalige Bürgermeister Frank Timmermann: "Durch Klatschen fliegen die Gänse weg. Aber kaum hat man sich umgedreht kommen sie wieder." Ein junges Storchenpaar wäre gegen diese dominanten Gänse nicht angekommen. Der Gänsenachwuchs sollte in den nächsten Wochen schlüpfen. Für Störche ist die Brutzeit dann schon fast vorbei. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2024 | 08:30 Uhr