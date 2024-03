Stand: 26.03.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Oering: Große Spendenbereitschaft nach Feuer

Es war ein folgenschwerer Brand: In Oering, einer kleinen Gemeinde im Kreis Segeberg, ist am Freitagabend ein altes Reetdachhaus abgebrannt. Die dreiköpfige Familie steht jetzt ohne Bleibe da. Wie Oerings Bürgermeister Bodo Nagel (Wählergemeinschaft Oering) sagte, geht seitdem eine Welle der Hilfsbereitschaft durch den Ort. "Es sind Menschen erschienen, die haben direkt Geld gespendet. Die Betroffenen waren überwältigt von der Hilfsbereitschaft." Nach Angaben des Bürgermeisters sind schon mehr als 18.000 Euro zusammengekommen, dazu kommen diverse Kleiderspenden. Die Gemeinde hat der Familie jetzt eine Notunterkunft zur Verfügung gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Beim Amtsgericht in Bad Segeberg beginnt heute ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 36 Jahre alten Lkw-Fahrer. Er soll laut Gericht im vergangenen Sommer einen tödlichen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht haben. Um auf einen Schotterweg in Wakendorf zu fahren, soll der Angeklagte seinen Laster nach links gelenkt und über den Fahrstreifen in den Schotterweg eingefahren sein. Dabei soll er die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet haben. Er starb noch an der Unfallstelle. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Zugausfälle Bad Oldesloe: Ersatzfahrplan gilt

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), Bad Segeberg und Neumünster fallen Mitte April die Hälfte aller Züge der Nordbahn aus. Die Nordbahn hat einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so ein Sprecher. Wegen Straßenbauarbeiten an der L83 in Bad Oldesloe sowie an der B206 in Bad Segeberg musste der bisherige Ersatzverkehr angepasst werden. Betroffen sind unter anderem Bad Segeberg und der Nachbarort Wakendorf. So halten die Busse zwischen Neumünster und Bad Oldesloe teils nicht mehr am ZOB in Bad Segeberg. In Wakendorf können die Ersatzbusse wegen der Bauarbeiten nicht fahren, daher setzt die Nordbahn dort tagsüber auf Kleinbusse und nachts auf Bedarfstaxis. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

