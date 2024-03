Nordbahn: Züge zwischen Bad Oldesloe und Neumünster fallen aus Stand: 25.03.2024 16:34 Uhr Laut Nordbahn müssen wegen Bauarbeiten in Hamburg Güterzüge über Bad Oldesloe und Neumünster umgeleitet werden. Da die Strecke nur ein Gleis hat, können nicht alle Züge fahren. Der Schienenersatzverkehr ist zudem eingeschränkt.

Auf der Bahnstrecke zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Neumünster fallen von Montag an bis zum 15. April die Hälfte aller Züge der Nordbahn aus. Bereits seit dem 15. März kam es wegen der Umleitung von Güterzügen vermehrt zu Zugausfällen. Die Nordbahn hat einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, so ein Sprecher.

Neue Abfahrtzeiten im Schienenersatzverkehr mit Bussen

Wegen Straßenbauarbeiten an der L83 in Bad Oldesloe sowie an der B206 in Bad Segeberg musste der bisherige Ersatzverkehr angepasst werden. Die Fahrtzeiten der Busse wurden geändert, einige Haltestellten können in dem Zeitraum zudem nicht mehr angefahren werden. Betroffen sind unter anderem Bad Segeberg und Wakendorf (Kreis Segeberg).

Die Busse zwischen Neumünster und Bad Oldesloe halten von 6 Uhr bis 20 Uhr nicht mehr am Busbahnhof in Bad Segeberg (ZOB), sondern ersatzweise an der Haltestelle Leopardstraße. In Wakendorf können die Ersatzbusse wegen der Bauarbeiten nicht einkehren, daher setzt die Nordbahn dort tagsüber auf Kleinbusse und nachts auf Bedarfstaxis. Die Haltestelle Fresenburg wird bis zum Ende der Arbeiten gar nicht angefahren. Auch hier empfiehlt die Nordbahn, auf Taxis umzusteigen.

Fahrgäste sollen ausreichend Reisezeit einplanen

Wann die Busse wo fahren und welche Züge genau betroffen sind, ist auf der Website der Nordbahn aufgelistet. Fahrgäste sollen laut Nordbahn trotz der neuen Ersatzverkehrspläne mit Verspätungen und deutlich verlängerten Fahrzeiten rechnen.

