Stand: 29.02.2024 08:42 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Streik bei Hochbahn und VHH betrifft zum Teil auch Südholstein

Seit Montag streiken bereits die Beschäftigten der privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein. Ab heute hat die Gewerkschaft ver.di auch die der Hamburger Hochbahn und der Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein (VHH) zum Warnstreik aufgerufen. Seit 3 Uhr geht bei den U-Bahnen und im VHH-Busverkehr nichts mehr. Auch die VHH-Schulbusse in Südholstein sind betroffen. Einen Notfallfahrplan gibt es nicht: Wenn viele Menschen mit wenigen Bussen oder U-Bahnen fahren wollen, dann seien die Bahnsteige schnell gefährlich überfüllt, heißt es. Der Ausstand soll bis Sonnabend um 3 Uhr andauern. Die S-Bahn, Nordbahn und AKN sind nicht vom Streik betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Zufriedenheitsbefragung im Straßenverkehrsamt im Kreis Pinneberg

Behördengänge könnten beim Straßenverkehrsamt im Kreis Pinneberg bald angenehmer werden. Etwa 3.500 Menschen haben bei einer Zufriedenheitsumfrage des Amtes teilgenommen, berichtet die Fachdienstleiterin Straßenverkehr, Dörte Koppelmann. Die meisten davon waren zufrieden mit ihrem Besuch. Kritik gab es unter anderem an den Wartezeiten und der Homepage. Die sei ein bisschen übersichtlicher geworden, so Koppelmann. Auch das Online-Terminvergabeprogramm wurde nochmal überprüft - denn das sei noch aus der Corona-Zeit gewesen. Als nächstes soll es auch Befragungen in anderen Abteilungen der Kreisverwaltung geben. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Glasaale werden in SH ausgesetzt

Kleine Glasaale werden heute unter anderem in Wedel (Kreis Pinneberg) ausgesetzt. Von dort aus sollen die Aale dann zu ihrem Laichplatz an der US-Ostküste schwimmen, um sich zu vermehren. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro und sind hauptsächlich durch Spenden finanziert. Auch in Flensburg, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), auf Fehmarn, in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und Lübeck werden die Tiere ins Wasser gelassen. ausgesetzt.Der Naturschutzbund NABU kritisiert die Maßnahme. Kaum ein Aal würde es bis zur Küste Floridas schaffen, weil durch das Umsetzen der Orientierungssinn der Tiere gestört werde. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

Kinder finden Handgranate beim Spielen in Hamberge

In Hamberge (Kreis Stormarn) haben am späten Mittwochnachmittag zwei Kinder im Ziegeleiweg beim Spielen eine amerikanische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nach Angaben der Polizei meldeten sich die Kinder bei ihrem Vater, der die Polizei alamierte. Der Kampfmittelräumdienst konnte dann die Handgranate, die keinen Zünder mehr hatte und daher ungefährlich war, beseitigen. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 06:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.02.2024 | 08:30 Uhr