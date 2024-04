Stand: 23.04.2024 09:17 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Drei mutmaßliche Einbrecher in Timmendorfer Strand festgenommen

Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) auf frischer Tat ertappt. Bewohner eines Wohnhauses hatten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend die Polizei alarmiert. Während die mutmaßlichen Diebe laut Polizei im unteren Teil des Hauses am Werk waren, schlossen sich die insgesamt vier Bewohner im oberen Teil ein und verständigten die Polizei. Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Haus. Alle drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck und Theater setzen Zusammenarbeit fort

Drittligist VfB Lübeck und das Theater Lübeck setzen ihre Kooperation fort. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt unterzeichnet. Das Theater wird laut VfB Lübeck weiterhin auf LED-Wand und Bande im Stadion präsent sein. Auch das Adventssingen, das im vergangenen Jahr erstmals durchgeführt wurde, soll dieses Jahr fortgesetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Lübecker Ruderer gewinnen bei Deutschen Meisterschaften

Erik Reimer und Moritz Eckmann von der Lübecker Ruder-Gesellschaft haben am Wochenende bei den Deutschen Kleinbootmeisterschaften in Krefeld den Leichtgewichts-Zweier ohne Steuermann gewonnen. Hoffnungen auf einen Einsatz bei der Weltmeisterschaft in Kanada dürfen sie sich aber wohl nicht machen. Der Deutsche Ruderverband wird diese Bootsklasse trotz Qualifikation nicht zur Weltmeisterschaft mitnehmen. Das teilte der Landestrainer mit. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:30 Uhr

Nach Ostsee-Sturmflut: Geld vom Bund für Reparaturarbeiten

Ein halbes Jahr nach der schweren Ostsee-Sturmflut will der Bund Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bei den Reparaturen der Schäden finanziell unterstützen. Bis zu 50 Millionen Euro in den Jahren 2024 und 2025 könne der Bund dazugeben, teilt das Bundeslandwirtschaftsministerium mit. Es könnten sogenannte GAK-Mittel zur Verfügung gestellt werden, die nicht abgerufen worden seien. Diese seien aber an bestimmte Voraussetzungen geknüpft: Es müsse sich beispielsweise um Neubauten oder Verstärkungen von Hochwasserschutzmaßnahmen handeln. Außerdem müssen sich auch die Länder finanziell beteiligen. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 08:00 Uhr

Bad Schwartau: Pläne für Hinterlandanbindung vorgestellt

Am Montagabend hat die Deutsche Bahn die Bürgerinnen und Bürger von Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) eingeladen, um ihre Pläne zur Hinterlandanbindung an die feste Fehmarnbeltquerung vorzustellen. Unter den etwa 450 Interessierten in der Krummlandhalle waren auch viele, die Bedenken zu den Plänen äußerten. Einige der Anwohnerinnen und Anwohner sorgen sich vor allem um zu hohe Lärmschutzwände, dass zu viel Wald abgeholzt werde oder dass Straßen zu eng für Rettungsfahrzeuge sein könnten. Die Bahn nehme die Sorgen und Anregungen nach eigenen Aussagen ernst. 2026 sollen die Baumaßnahmen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.04.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und aus Lübeck.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn)

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.04.2024 | 08:30 Uhr