Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stand: 22.04.2024 09:32 Uhr

Lübeck: "Trash Heroes" sammeln 627 Kilogramm Müll

Am Sonnabend haben die "Trash Heroes Lübeck - Boltenhagen" bereits zum vierten Mal in der Region Lübeck Müll aus der Natur gesammelt. Bei dieser Aktion fanden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Naherholungsgebiet zwischen dem Sportbad St. Lorenz und der Schönböckener Straße rund 627 Kilogramm Müll. Darunter waren unter anderem Autoreifen, Metallzelte und dreckige Windeln. Die nächsten Müllsammelaktionen finden am 18. Mai und am 25. Mai 2024 in Lübeck statt. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

VfB Lübeck: Abstieg vertagt

Der definitive Abstieg des VfB Lübeck in die Fußball-Regionalliga Nord ist noch einmal vertagt. Liga-Konkurrent Rot-Weiss Essen sorgte einen Tag nach dem Lübecker 0:5-Debakel gegen Borussia Dortmund II für einen kurzen Durchatmer mit einem 2:0 bei Waldhof Mannheim. Realistisch ist ein Klassenerhalt des VfB angesichts von elf Punkten Rückstand und einer schlechteren Tordifferenz auf Mannheim allerdings nicht. Der Abstieg könnte am kommenden Freitag zur Gewissheit werden, denn dann ist der VfB bei Arminia Bielefeld zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Längerer Stromausfall in Bad Schwartau

In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) hat es am Samstagabend einen längeren Stromausfall gegeben. Von 19 bis circa 23.30 Uhr dauerte der Ausfall an, teilte ein Sprecher von Travenetz mit. Kurz danach kam es zu zwei weiteren kurzen Stromausfällen. Zur Ursache liegen noch keine Angaben vor. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

Witzeeze: Gasalarm in Seniorenheim

In Witzeeze im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Sonntag einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Löschzug Gefahrgut gegeben. Ein Seniorenheim musste nach einem Gasalarm evakuiert werden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle musste der Gasversorger ausrücken - einen Gasaustritt konnte die Firma aber nicht feststellen. Nach dem zweistündigen Einsatz konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder ins Seniorenheim zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 22.04.2024 08:30 Uhr

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2024 | 08:30 Uhr