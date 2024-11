Stand: 25.11.2024 08:33 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Behörden ermitteln nach Messerstecherei in Kiel

Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln nach einem versuchten Tötungsdelikt am vergangenen Samstagabend. Nach Angaben der Beamten waren in der Innenstadt gegen 18 Uhr zwei Männer im Bereich der Rolltreppen am Sophienhof in einen Streit geraten. Ein 29-Jähriger soll dabei einen 28 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 29-Jährige flüchtete, konnte jedoch später von der Polizei an seinem Wohnort festgenommen werden. Das Opfer musste in einem Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand nicht. Der genaue Hintergrund des Streits steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Aktionen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen

Am Montag beginnen weltweit die "Orange Days" gegen Gewalt an Frauen. Seit 2018 zählt der Landesverband Frauenberatung in Kiel, Neumünster und den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde 17 Tötungsdelikte von Partnerschaftsgewalt. Durch eine Gesetzesänderung in Schleswig-Holstein greift seit Anfang des Jahres das sogenannte Hochrisikomanagement. Damit sollen Frauen und ihre Angehörigen vor gewaltbereiten Ex-Partnern oder Partnern geschützt werden, so Stephanie Röstel von der Initiativgruppe Frauenhaus Kiel. Montagnachmittag ist beispielsweise ein Protestmarsch in Kiel geplant. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Holstein Kiel verpasst erhofften zweiten Heimsieg

In der Fußballbundesligahat Holstein Kiel Sonntag gegen den FSV Mainz 05 gespielt. Die Kieler verloren das Heimspiel mit 0:3. Damit bleibt die KSV mit fünf Punkten weiter auf dem Vorletzten Tabellen-Platz. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:30 Uhr

Auftakt der Woche der Beruflichen Bildung in SH

Der Fachkräftemangel ist in Schleswig-Holstein gegenwärtig: Laut Industrie- und Handelskammer (IHK) waren im vorigen Jahr fast die Hälfte der angebotenen Ausbildungsplätze unbesetzt. Um mehr junge Menschen für die duale Ausbildung zu begeistern, startet das Land mit Schulen und Branchenverbänden die "Woche der beruflichen Bildung" mit vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Jugendliche und junge Erwachsene sollen hier bei der Berufswahl unterstützt werden. Schülerinnen und Schüler sollen Kontakt zu Berufen und zu Firmen bekommen. In der Berufsschule Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gibt es Werkstatttage zum Beispiel mit Schwerpunkt Pflege. Es werden auch Berufsmessen in Lübeck und Flensburg oder ein Speeddating mit Handwerksbetrieben in Kiel angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 25.11.2024 08:00 Uhr

