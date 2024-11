Lehrstunde für überfordertes Holstein Kiel gegen Mainz 05 Stand: 24.11.2024 17:21 Uhr Fußball-Bundesligist Holstein Kiel hat den erhofften zweiten Heimsieg der Saison verpasst. Die "Störche" unterlagen am Sonntag dem 1. FSV Mainz 05 verdient mit 0:3 (0:2) und bleiben Tabellenvorletzter.

von Martin Schneider

Die Schleswig-Holsteiner waren an diesem Nachmittag den Gästen in nahezu allen Belangen unterlegen. Mainz spielte strukturierter, auch individuell stärker und war vor dem gegnerischen Tor schlichtweg gefährlicher: Nadiem Amiri, Jonathan Burkardt und Jae-Sung Lee besiegelten die Niederlage der "Störche". Mit nur fünf Punkten aus elf Partien, insgesamt acht Saisonniederlagen und einem deutlich negativen Torverhältnis (minus 16) bleibt der Abstiegskampf für den Bundesliga-Neuling eine Herkules-Aufgabe. Das weiß auch Kapitän Lewis Holtby, der im Anschluss an die Lehrstunde von einem "katastrophalen Spiel von uns" sprach.

Amiri trifft früh ins Kieler Herz

Gegen die auswärts noch ungeschlagenen Gäste gab es für die KSV bereits nach elf Minuten eine kalte Dusche. Amiri spielte mit Mainz-Teamkollege Paul Nebel einen Doppelpass und gelangte so in den Strafraum der Hausherren, wo er aus 14 Metern trocken abzog und zum 1:0 traf. Die Rheinhessen waren auch danach die bessere Mannschaft, Holstein wirkte mit dem flüssigen und schnellen Kombinationsspiel der Mainzer überfordert. Kiel konnte meist nur reagieren. In der 32. Minute hatte die KSV zudem Glück: Amiri zirkelte einen Freistoß an die Kieler Latte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Fußball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

"Joker" sorgt für den nächsten Rückschlag

Das wollte und konnte sich Trainer Marcel Rapp nicht weiter ansehen und reagierte bereits in der 33. Minute mit einem Doppelwechsel. Finn Porath kam für den wirkungslosen Stürmer Shuto Machino, Armin Gigovic ersetzte den glücklosen Tymoteusz Puchgacz. Doch statt frischem Wind gab es den nächsten Rückschlag für die Schleswig-Holsteiner. Der just eingewechselte Gigovic blockte einen Mainzer Schuss mit der Hand, Schiedsrichter Patrick Stegemann entschied nach VAR-Überprüfung auf Elfmeter. Burkhardt trat an und verwandelte sicher zum 2:0 für die Gäste (37.).

Für eine Torannäherung der Gastbeber sorgte nach dem Seitenwechsel Steven Skrzybski, dessen Freistoß aber sicher in den Armen von Robin Zentner landete (47.). Doch die Treffer erzielten weiterhin die Mainzer, weil die KSV es ihnen auch sehr leicht machte. Der Ex-Kieler Lee stand nach einer Flanke von Anthony Caci völlig frei im Strafraum der Gastgeber, köpfte zum 3:0 für Mainz ein und sorgte an alter Wirkungsstätte für die endgültige Entscheidung (53.). Drei Minuten später bot sich dem Südkoreaner die Chance auf den Doppelpack, diesmal köpfte er allerdings am "Störche"-Tor vorbei.

KSV-Fans geduldig, Rapp-Elf verpasst Ehrentreffer

Bemerkenswert war, dass die Kieler Fans trotz der schwachen Leistung ihrer Mannschaft die Rapp-Elf durchgängig unterstützten, es war kein Pfiff gegen sie zu hören. Ein Tor blieb ihnen allerdings verwehrt, da die Hausherren bis zum Ende umständlich und nicht abgezockt genug agierten. Ein Abschluss von Stürmer Phil Harres, der meterweit über das gegnerische Tor ging (62.), blieb die letzte Offensiv-Bemühung der Schleswig-Holsteiner an diesem Nachmittag.

Am kommenden Freitag wartet mit dem Aufsteigerduell beim FC St. Pauli (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) ein richtungsweisendes Spiel auf die Kieler, die mit fünf Punkten nur vor Schlusslicht VfL Bochum in der Tabelle stehen.

11.Spieltag, 24.11.2024 15:30 Uhr Holstein Kiel 0 1. FSV Mainz 3 Tore: 0: 1 Amiri (11.) 0: 2 Burkardt (37., Handelfmeter) 0: 3 J.-s. Lee (53.)

Holstein Kiel: Weiner - Ivezic, Erras, Geschwill (72. M. Schulz) - Holtby (46. Pichler) - T. Becker, Skrzybski (76. Javorcek), Remberg, Puchacz (33. Gigovic) - Harres, Machino (33. Porath)

1. FSV Mainz: Zentner - da Costa, Bell, Kohr (90.+1 Hanche-Olsen) - Caci (80. Widmer), Sano, Amiri, Mwene (90.+1 Veratschnig) - Nebel, J.-s. Lee (69. Hong) - Burkardt (80. Sieb)

Zuschauer: 14906



Weitere Daten zum Spiel Weiner - Ivezic, Erras, Geschwill (72. M. Schulz) - Holtby (46. Pichler) - T. Becker, Skrzybski (76. Javorcek), Remberg, Puchacz (33. Gigovic) - Harres, Machino (33. Porath)Zentner - da Costa, Bell, Kohr (90.+1 Hanche-Olsen) - Caci (80. Widmer), Sano, Amiri, Mwene (90.+1 Veratschnig) - Nebel, J.-s. Lee (69. Hong) - Burkardt (80. Sieb)14906

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 24.11.2024 | 22:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga Holstein Kiel Kiel