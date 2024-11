Stand: 19.11.2024 08:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Dreharbeiten für neues Kieler Tatort-Team starten

Am Dienstag beginnen die Dreharbeiten für das neue Kieler Tatort-Team. Karoline Schuch spielt erstmals als Polizeipsychologin Elli Krieger an der Seite von Almila Bagriacik als Ermittlerin Mila Sahin. Bis Mitte Dezember wird laut Stadt in Kiel unter anderem an der Gablenzbrücke, am Hotel Maritim und am Martensdamm gedreht. Zum Auftakt wird das neue Duo in einer Doppelfolge zu sehen sein. Der Fall dreht sich um eine junge Frau, die tot an der Förde gefunden wird. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

VR Bank plant Fusion zwischen Westküste und Schleswig-Mittelholstein

Die Volksbank Raiffeisenbanken Schleswig-Mittelholstein und Westküste wollen fusionieren. Das haben die beiden Banken am Montag bekannt gegeben. Die fusionierte Bank wäre dann laut einem Sprecher die zweitgrößte Genossenschaftsbank im Land mit 135.000 Kundinnen und Kunden sowie600 Mitarbeitenden. Standorte sollen unter anderem in Rendsburg, Aukrug und Osterrönfeld (alle Kreis Rendsburg-Eckernförde) sein. Die Fusion sei nötig, weil in den kommenden Jahren einige Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, so der Sprecher. Betriebsbedingte Kündigungen und Filialschließungen wird es laut der Banken aufgrund der Fusion nicht geben. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Uni Kiel: Insa Theesfeld neue Präsidentin

An der Christian-Albrechts-Universität (CAU) zu Kiel ist am Montagnachmittag mit Insa Theesfeld eine neue Präsidentin gewählt worden. Nach CAU-Angaben stimmten die Wahlberechtigten mit großer Mehrheit für die 50-Jährige. Theesfeld folgt auf Simone Fulda, die im Februar nach Manipulationsvorwürfen zurückgetreten war. Theesfeld ist derzeit noch Mitglied des Rektorats der Universität Halle-Wittenberg. Dort ist sie für Personal- und Organisationsentwicklung zuständig. Wann Theesfeld ihr Amt in Kiel antritt, wird jetzt verhandelt. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

