Nach Schüssen in Kiel: Haftbefehl gegen Angreifer Stand: 19.11.2024 11:53 Uhr Am Sonntag haben Polizisten vor einer Polizeidienststelle einen Angreifer durch gezielte Schüsse gestoppt. Der Mann und auch eine Beamtin wurden verletzt. Nun wurde Haftbefehl gegen den 44-Jährigen beantragt.

In Kiel haben Polizisten am Sonntagmorgen Schüsse auf einen Angreifer abgegeben. Der 44-Jährige war nach Angaben der Polizei mit zwei Messern in der Hand vor der Dienststelle aufgetaucht. Die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Kiel schrieben am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung: "Polizeikräfte waren gezwungen, den Angriff durch gezielte Schüsse zu stoppen. Einer der Schüsse traf den Tatverdächtigen am Fuß. Der Mann konnte anschließend überwältigt und festgenommen werden." Der Angreifer kam ins Krankenhaus.

Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Am Montagnachmittag wurde der Mann auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft beim zuständigen Amtsgericht in Kiel vorgeführt. Die Haftrichterin folgte dem Antrag und erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Auch eine Polizistin wurde verletzt

Auch eine 30 Jahre alte Beamtin erlitt Verletzungen durch ein Projektil am Bein. Sie kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Verletzungen beider seien nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag.

